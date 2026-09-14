Las cinco primeras canciones de la lista de singles española se mantienen esta semana exactamente igual que la anterior, con ‘Bby Wow’ de Karol G, Judeline y Rusowsky todavía en el número 1. ¿Pero qué hay de las entradas?

La más fuerte es ‘Dame las subs’ de Pereira7, que debuta en el 19. El coruñés se estrena con un tema de trap bastante básico, que suena como fabricado hace 5 o 6 años. En el 59 entra ‘Capcana’ de Blessd y Anuel AA, otro tema de trap atmosférico, mientras ‘Lola’ de Lucho RK debuta en el 77 con una curiosa propuesta de bolero urbano.

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Pero la entrada que más llama la atención es la de Miley Cyrus, ahora Miley a secas. ‘Bass Persuades’ aparece en el puesto 97, su peor dato en Europa. El single ha llegado al 31 en Reino Unido, 44 en Irlanda, 38 en Austria, 24 en Países Bajos, 55 en Alemania y 19 en Bélgica (Flandes).

En Estados Unidos tampoco parece que vaya a arrasar: ‘Bass Persuades’ apunta a debutar alrededor del puesto 35 del Billboard Hot 100. Miley prepara además un remix del tema, que llegará próximamente y quizá dé algo más de recorrido a la canción.







