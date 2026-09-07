Judeline y rusowsky logran su primer top 1 en España con ‘Bby Wow’

Karol G, Judeline y Rusowsky alcanzan esta semana el número 1 de singles en España con ‘Bby Wow’. La canción sube desde el puesto 3 y suma un nuevo número 1 en España a Karol G, mientras que supone el primero tanto para Judeline como para Rusowsky.

‘Bby Wow’ también mantiene su posición como canción número 1 del mundo en Spotify, confirmando el enorme impacto que está teniendo el tema a nivel internacional.

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El resto del top 5 sigue dominado por Quevedo y la música urbana. ‘La Graciosa’, junto a Elvis Crespo, baja al número 2 después de una semana en el 1, mientras ‘Al Golpito’, con Nueva Línea, cae al 3. Jay Wheeler y Omar Courtz mantienen el 4 con ‘De Lejitos’.

Fuera de los primeros puestos, la mayoría de las entradas de la semana vuelven a moverse en terrenos urbanos. Clarent y Omar Courtz entran al 16 con ‘Ojos Brujos’, Ovy On The Drums, MVRK y Justin Quiles debutan en el 76 con ‘Me Necesita’, y Fuerza Regida y Grupo Frontera aparecen en el 78 con ‘Coqueta’, dentro de la pujanza del regional mexicano.

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También destaca la reentrada de Dua Lipa, que coloca la nuevamente viral ‘Training Season’ en el número 58, 32 semanas después de su última aparición. Por su parte, Zenar debuta en el 95 con ‘Te Conocí’, otro tema mutante que parte de la bachata para irse al club.









