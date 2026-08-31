‘Bby Wow’ de Karol G, Judeline y rusowsky ya es top 3 en España

Quevedo junto a Elvis Crespo y Quevedo junto a Nueva Línea mantienen el número 1 y el 2 de la lista de singles española, pero la noticia de la semana está justo debajo: ‘Bby WOW’, de Karol G junto a Judeline y rusowsky, sube del top 10 al número 3.

El tema ya parecía uno de los más frescos de ‘No me arrepiento de sentir tanto’ desde el principio, gracias a ese sample de ‘Move Ya Body’, y el público ha terminado de confirmarlo: ‘Bby WOW’ está creciendo a toda velocidad. Ya ha llegado al número 1 global de Spotify y esta semana sube al 38 del Billboard estadounidense.

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Para Karol G, acostumbrada a acumular números 1 en España y Latinoamérica, quizá no sea el mayor acontecimiento de su carrera. Para Judeline y rusowsky sí. Es, con diferencia, el mayor éxito de ambos, aunque llegue en forma de colaboración. Judeline había alcanzado el top 15 con ‘Imperio’, su colaboración con Duki, mientras que ‘Romero santo’ con Dellafuente había llegado al 35, ‘Com Voce’ con Amaia al 37 y ‘Zarcillos de plata’, ya en solitario, al 69. ‘Zarcillos de plata’ y ‘Canijo’ han reportado a Lara Fernández sendos Discos de Oro.

rusowsky ya tenía más experiencia con los hits veraniegos: ‘Malibu’ llegó al número 6 y todavía se mantiene alrededor del top 50 de las canciones más escuchadas. ‘Bby WOW’, sin embargo, juega ya en otra liga.

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Las otras dos entradas de la semana son también urbanas: Brytiago debuta en el 72 con el R&B subacuático de ‘Estoy Pa’ Ti’, mientras que Myke Towers coloca en el 78 el simpático reguetón con vientos metales de ‘Carita Feliz’.





