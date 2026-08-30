‘BbY WOW’ es número 1 global: Judeline y rusowsky reaccionan

Ya estaba claro que ‘BbY WOW’ era el hit inesperado del último disco de Karol G. Ahora, es también la razón por la que Judeline y rusowsky han conseguido su primer hit mundial, al posicionarse en el primer puesto del top 50 Global de Spotify: «Estoy tiesa, no entiendo nada», ha declarado la artista andaluza en redes.

Tras este nuevo hito, Judeline se convierte en la primera artista española en conseguir una canción número 1 en el mundo. Rosalía se quedó cerca con su dueto con Bad Bunny en ‘LA NOCHE DE ANOCHE’, que llegó al número 2, y en solitario con ‘DESPECHÁ’, que alcanzó el séptimo puesto. Por otro lado, Aitana pudo posicionarse en el número 35 del top con ‘SUPERESTRELLA’.

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La reacción de la artista de Los Caños de Meca en su perfil de TikTok no tiene ningún desperdicio: «Me he levantado de la siesta y he visto que la canción con Karol es número 1 mundial. No entiendo nada. No estoy siendo consciente de la magnitud que es estar en una canción número 1, que mi nombre esté ahí. Qué coño, que soy de Barbate, qué me estás contando», ha declarado entre lágrimas.

Por supuesto, también es el primer hit global de rusowsky, pero no es la primera vez que un artista español llega a lo más alto. Ya lo hizo Íñigo Quintero con ‘Si No Estás’, por loco que parezca, y lo repitieron Quevedo y Bizarrap con su sesión 52, extraoficialmente titulada ‘Quédate’. Este lo ha celebrado con un post de Instagram en el que no se ha complicado: «Soñando», ha compartido.