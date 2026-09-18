Banin cuenta su mala salida de Los Planetas en entrevista y disco

Banin, miembro de Los Planetas entre 1997 y 2024, también conocido por el proyecto paralelo de Los Pilotos, va a publicar su primer disco en solitario a principios de 2027 en Mushroom Pillow. Según avanza El Mundo, será un álbum incendiario en el que claramente referenciará su traumática salida de Los Planetas.

El artista afirma que se enteró de que estaba fuera de Los Planetas cuando vio los carteles de los conciertos de la gira ‘Súper 8’, disco de 1994 en el que no tocó. El batería Eric, que tampoco estaba convocado a ese tour, se incorporó después al grupo. Pero no así Banin, que ahora afirma: «En Los Planetas nunca hubo mucha comunicación. Todo se hablaba a partir de terceros y a esos terceros tampoco les interesaba hablar del tema».

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Continúa: «Lo de excluirnos de ‘Super 8’ fue una jugada bastante fea y es el tipo de jugada que alguien hace porque puede y porque tiene superioridad en el tablero y porque sabe que la parte contraria no tiene armas para defenderse. Yo no voy a entrar a juzgarlo porque suficiente lo ha hecho el público y la prensa. Me mantuve alejado de ese debate porque me hacía daño y casi todo lo que quiero decir está en el disco. Quería que mi manera de explicarme fuera con canciones».

El primer single de Banin se llama ‘Prípiat’ -una referencia a Chernobyl- y podrá oírse en breve, mientras el álbum recibe el chanante nombre de ‘Plutón ya no es un planeta’. El Mundo pregunta por una serie de letras explícitas que parecen dirigidas a Jota, tales como «lo que tú me has hecho no se puede nombrar / no hay ninguna palabra que se pueda acercar» o «Cerdo que ha probado sangre, siempre quiere más». Y Banin responde que no se ha inspirado en una sola persona para escribir el álbum. Aunque añade: «Cualquiera que haya tenido un jefe cabrón va a identificarse 100% conmigo y con mis canciones. He procurado que puedan servir a gente que no tiene nada que ver con Los Planetas».

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Finalmente, habla de su buena aceptación como miembro de la gira de Carolina Durante y de lo bien que se siente con ellos. Lo cual atribuye al trabajo de salud mental que hacen las nuevas generaciones: «Para mí que haya armonía en un grupo de éxito es algo maravilloso. Yo nunca he visto eso en Los Planetas. Supongo que hay un factor clave y es que las nuevas generaciones vienen mejor preparadas emocionalmente. Nosotros no teníamos educación emocional de ningún tipo. Salíamos ahí y nos las teníamos que arreglar como pudiéramos».