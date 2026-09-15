Miley Cyrus logra su 6º número 1 en JNSP

Miley Cyrus obtiene claramente el nuevo número 1 en JENESAISPOP al hacerse con el 50% de los votos a través de la encuesta de Instagram. Ya pasado el huracán Madonna, con sus temas ya a la baja en nuestra lista, Miley derrota a Martin, Ellie Goulding o Carly Rae Jepsen. ‘Bass Persuades’ es el 6º número 1 de la artista en nuestra lista. El primero fue extrañamente ‘Dooo It!‘ de su proyecto fugaz con Flaming Lips. Y ya hablando en serio, también fueron top 1 en la web ‘Malibu’, ‘Midnight Sky’, ‘Flowers’ y ‘River’. ‘Bass Persuades’ ha tenido resultados desiguales en listas internacionales, y pelea más por sobrevivir que por arrasar.
Otras entradas en el top 20 de nuestra web son las de Interpol y underscores. No hay esta semana entradas nacionales, aunque se mantiene fuerte en el top 10 la colaboración de Laaza con Zahara.
Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|–
|1
|1
|Bass Persuades
|Miley Cyrus
|2
|2
|1
|4
|Cuando el sol bese a la luna
|Martin
|3
|6
|3
|2
|BbY WOW
|KAROL G, Judeline, rusowsky
|4
|–
|4
|1
|For Your Entertainment
|Ellie Goulding
|5
|3
|3
|5
|Don’t Leave Me on the Dance Floor
|Carly Rae Jepsen
|6
|11
|5
|3
|Marianne
|Fontaines DC
|7
|1
|1
|4
|Love Sensation (Afterhours Radio Edit)
|Madonna, Kylie Minogue
|8
|5
|5
|2
|serena joy
|Olivia Rodrigo
|9
|4
|4
|3
|Motivation
|Carly Rae Jepsen
|10
|9
|9
|2
|Minifalda
|Laaza, Zahara
|11
|10
|10
|2
|My Guy
|Sam Smith
|12
|17
|2
|5
|brand new chanel$
|Slayyyter
|13
|8
|4
|4
|She's the Best
|Troye Sivan
|14
|–
|14
|1
|Iron City
|Interpol
|15
|14
|2
|7
|Camera
|Charli xcx
|16
|24
|6
|5
|Fxck
|Arca
|17
|30
|10
|4
|I Can't Wait
|Phoebe Bridgers
|18
|12
|10
|3
|Melatonin
|Tinashe
|19
|–
|19
|1
|The Peace
|underscores
|20
|20
|17
|3
|Dancing
|Jorja Smith
|21
|40
|21
|2
|My Lost One
|Julia Holter
|22
|33
|22
|2
|Kick Stones (The Boys)
|Westside Cowboy
|23
|39
|3
|7
|Lonely in the Future
|The Strokes
|24
|7
|1
|10
|Danceteria
|Madonna
|25
|18
|4
|6
|petal
|Ariana Grande
|26
|13
|1
|21
|I Feel So Free
|Madonna
|27
|28
|5
|7
|Ain't in LA
|ADÉLA
|28
|29
|12
|4
|Sunshine
|Jungle
|29
|31
|19
|3
|Crazy, Baby
|Cara Delevingne
|30
|21
|1
|45
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|31
|22
|1
|30
|Reliquia
|Rosalía
|32
|35
|2
|11
|Wink Wink
|Charli XCX
|33
|15
|1
|19
|Bring Your Love
|Madonna, Sabrina Carpenter
|34
|23
|18
|5
|run
|Amelie Lens, Angèle
|35
|27
|9
|6
|Too Little, Too Late
|Orville Peck
|36
|19
|8
|4
|C'est la Vie
|Dagny
|37
|36
|15
|4
|Animal
|KATSEYE
|38
|25
|25
|4
|Is It Love
|Tyla
|39
|38
|2
|9
|Voyager
|PJ Harvey
|40
|26
|12
|7
|Oh Mother
|Sam Smith
|Candidato
|Canción
|Artista
|–
|Joy.
|RAYE, Amma, Absolutely
|–
|Des lols et des quoi
|Mylène Farmer
|–
|Oh No Now My
|This Is Lorelei
|–
|No le encuentro la gracia
|Anni B Sweet
|–
|Romántico
|Cariño
|–
|I Miss the City
|Jae Stephens
|–
|Chiquitita, Matona!
|Dianka, La Bien Querida
|–
|Montauk
|MaiteQuiero
|–
|Good Girl
|Paris Paloma
|–
|Say Yes
|Weezer