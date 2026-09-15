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Miley Cyrus logra su 6º número 1 en JNSP

iko
Por iko

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Miley Cyrus logra su 6º número 1 en JNSP

Por iko
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Miley Cyrus obtiene claramente el nuevo número 1 en JENESAISPOP al hacerse con el 50% de los votos a través de la encuesta de Instagram. Ya pasado el huracán Madonna, con sus temas ya a la baja en nuestra lista, Miley derrota a Martin, Ellie Goulding o Carly Rae Jepsen. ‘Bass Persuades’ es el 6º número 1 de la artista en nuestra lista. El primero fue extrañamente ‘Dooo It!‘ de su proyecto fugaz con Flaming Lips. Y ya hablando en serio, también fueron top 1 en la web ‘Malibu’, ‘Midnight Sky’, ‘Flowers’ y ‘River’. ‘Bass Persuades’ ha tenido resultados desiguales en listas internacionales, y pelea más por sobrevivir que por arrasar.
Otras entradas en el top 20 de nuestra web son las de Interpol y underscores. No hay esta semana entradas nacionales, aunque se mantiene fuerte en el top 10 la colaboración de Laaza con Zahara.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 1 1 Bass Persuades Miley Cyrus
2 2 1 4 Cuando el sol bese a la luna Martin
3 6 3 2 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky
4 4 1 For Your Entertainment Ellie Goulding
5 3 3 5 Don’t Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen
6 11 5 3 Marianne Fontaines DC
7 1 1 4 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue
8 5 5 2 serena joy Olivia Rodrigo
9 4 4 3 Motivation Carly Rae Jepsen
10 9 9 2 Minifalda Laaza, Zahara
11 10 10 2 My Guy Sam Smith
12 17 2 5 brand new chanel$ Slayyyter
13 8 4 4 She's the Best Troye Sivan
14 14 1 Iron City Interpol
15 14 2 7 Camera Charli xcx
16 24 6 5 Fxck Arca
17 30 10 4 I Can't Wait Phoebe Bridgers
18 12 10 3 Melatonin Tinashe
19 19 1 The Peace underscores
20 20 17 3 Dancing Jorja Smith
21 40 21 2 My Lost One Julia Holter
22 33 22 2 Kick Stones (The Boys) Westside Cowboy
23 39 3 7 Lonely in the Future The Strokes
24 7 1 10 Danceteria Madonna
25 18 4 6 petal Ariana Grande
26 13 1 21 I Feel So Free Madonna
27 28 5 7 Ain't in LA ADÉLA
28 29 12 4 Sunshine Jungle
29 31 19 3 Crazy, Baby Cara Delevingne
30 21 1 45 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor
31 22 1 30 Reliquia Rosalía
32 35 2 11 Wink Wink Charli XCX
33 15 1 19 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter
34 23 18 5 run Amelie Lens, Angèle
35 27 9 6 Too Little, Too Late Orville Peck
36 19 8 4 C'est la Vie Dagny
37 36 15 4 Animal KATSEYE
38 25 25 4 Is It Love Tyla
39 38 2 9 Voyager PJ Harvey
40 26 12 7 Oh Mother Sam Smith
Candidato Canción Artista
Joy. RAYE, Amma, Absolutely
Des lols et des quoi Mylène Farmer
Oh No Now My This Is Lorelei
No le encuentro la gracia Anni B Sweet
Romántico Cariño
I Miss the City Jae Stephens
Chiquitita, Matona! Dianka, La Bien Querida
Montauk MaiteQuiero
Good Girl Paris Paloma
Say Yes Weezer

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