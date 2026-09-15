Miley Cyrus logra su 6º número 1 en JNSP





Miley Cyrus obtiene claramente el nuevo número 1 en JENESAISPOP al hacerse con el 50% de los votos a través de la encuesta de Instagram. Ya pasado el huracán Madonna, con sus temas ya a la baja en nuestra lista, Miley derrota a Martin, Ellie Goulding o Carly Rae Jepsen. ‘Bass Persuades’ es el 6º número 1 de la artista en nuestra lista. El primero fue extrañamente ‘Dooo It!‘ de su proyecto fugaz con Flaming Lips. Y ya hablando en serio, también fueron top 1 en la web ‘Malibu’, ‘Midnight Sky’, ‘Flowers’ y ‘River’. ‘Bass Persuades’ ha tenido resultados desiguales en listas internacionales, y pelea más por sobrevivir que por arrasar.

Otras entradas en el top 20 de nuestra web son las de Interpol y underscores. No hay esta semana entradas nacionales, aunque se mantiene fuerte en el top 10 la colaboración de Laaza con Zahara.

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Recordad que podéis escuchar en Apple Music y en Spotify la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista 1 – 1 1 Bass Persuades Miley Cyrus 2 2 1 4 Cuando el sol bese a la luna Martin 3 6 3 2 BbY WOW KAROL G, Judeline, rusowsky 4 – 4 1 For Your Entertainment Ellie Goulding 5 3 3 5 Don’t Leave Me on the Dance Floor Carly Rae Jepsen 6 11 5 3 Marianne Fontaines DC 7 1 1 4 Love Sensation (Afterhours Radio Edit) Madonna, Kylie Minogue 8 5 5 2 serena joy Olivia Rodrigo 9 4 4 3 Motivation Carly Rae Jepsen 10 9 9 2 Minifalda Laaza, Zahara 11 10 10 2 My Guy Sam Smith 12 17 2 5 brand new chanel$ Slayyyter 13 8 4 4 She's the Best Troye Sivan 14 – 14 1 Iron City Interpol 15 14 2 7 Camera Charli xcx 16 24 6 5 Fxck Arca 17 30 10 4 I Can't Wait Phoebe Bridgers 18 12 10 3 Melatonin Tinashe 19 – 19 1 The Peace underscores 20 20 17 3 Dancing Jorja Smith 21 40 21 2 My Lost One Julia Holter 22 33 22 2 Kick Stones (The Boys) Westside Cowboy 23 39 3 7 Lonely in the Future The Strokes 24 7 1 10 Danceteria Madonna 25 18 4 6 petal Ariana Grande 26 13 1 21 I Feel So Free Madonna 27 28 5 7 Ain't in LA ADÉLA 28 29 12 4 Sunshine Jungle 29 31 19 3 Crazy, Baby Cara Delevingne 30 21 1 45 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor 31 22 1 30 Reliquia Rosalía 32 35 2 11 Wink Wink Charli XCX 33 15 1 19 Bring Your Love Madonna, Sabrina Carpenter 34 23 18 5 run Amelie Lens, Angèle 35 27 9 6 Too Little, Too Late Orville Peck 36 19 8 4 C'est la Vie Dagny 37 36 15 4 Animal KATSEYE 38 25 25 4 Is It Love Tyla 39 38 2 9 Voyager PJ Harvey 40 26 12 7 Oh Mother Sam Smith

Candidato Canción Artista – Joy. RAYE, Amma, Absolutely – Des lols et des quoi Mylène Farmer – Oh No Now My This Is Lorelei – No le encuentro la gracia Anni B Sweet – Romántico Cariño – I Miss the City Jae Stephens – Chiquitita, Matona! Dianka, La Bien Querida – Montauk MaiteQuiero – Good Girl Paris Paloma – Say Yes Weezer

- Publicidad - - Publicidad - Vota por todas las canciones que te gusten ADÉLA / Ain't in LA

Amelie Lens, Angèle / run

Anni B Sweet / No le encuentro la gracia

Arca / Fxck

Ariana Grande / petal

Cara Delevingne / Crazy, Baby

Cariño / Romántico

Carly Rae Jepsen / Motivation

Carly Rae Jepsen, Don't Leave Me on the Dance Floor

Charli xcx / Camera

Charli XCX / Wink Wink

Dianka, La Bien Querida / Chiquita, Matona!

Ellie Goulding / For Your Entertainment

Fontaines DC / Marianne

Interpol / Iron City

Jae Stephens / I Miss the City

Jorja Smith / Dancing

Julia Holter / My Lost One

Jungle / Sunshine

KAROL G, Judeline, rusowsky / BbY WOW

KATSEYE / Animal

Laaza, Zahara / Minifalda

Madonna / Danceteria

Madonna / I Feel So Free

Madonna, Kylie Minogue / Love Sensation (Afterhours Radio Edit)

Madonna, Sabrina Carpenter / Bring Your Love

MaiteQuiero / Montauk

Martin / Cuando el sol bese a la luna

Miley Cyrus / Bass Persuades

Mylène Farmer / Des lols et des quoi

natxo, Chini Tacchini / flores

Olivia Rodrigo / serena joy

Orville Peck / Too Little, Too Late

Paris Paloma / Good Girl

Phoebe Bridgers / I Can't Wait

PJ Harvey / Voyager

RAYE, Amma, Absolutely / Joy.

Rosalía / Reliquia

Rosalía, Björk, Yves Tumor / Berghain

Sam Smith / My Guy

Sam Smith / Oh Mother

Slayyyter / brand new chanel$

The Strokes / Lonely in the Future

This Is Lorelei / Oh No Now My

Tinashe / Melatonin

Troye Sivan / She's the Best

Tyla / Is It Love

underscores / The Peace

Weezer / Say Yes

Westside Cowboy / Kick Stones (The Boys) Ver resultados