The xx, The Strokes, Carolina Durante, rusowsky… a Coachella

Este año Sabrina Carpenter encabezaba Primavera Sound, y el año que viene hará lo mismo en Coachella, ya con su nuevo álbum, ‘Man’s Best Friend‘ en la calle. Los otros cabezas de cartel serán Justin Bieber y Karol G, esta última mayor referente femenino de un público latino pujante desde hace rato en las listas del Billboard.

Coachella volverá a celebrarse desdoblado durante dos fines de semana: el que comienza el 10 de abril y el que comienza el 17 de abril.

En la segunda línea del cartel de Coachella 2026 aparecen The xx, que están trabajando en nuevo disco y quizá para entonces habrán dejado oír al menos algún single del mismo; y The Strokes, de los que tampoco tenemos novedades discográficas hace rato.

Destaca gente que ha hecho alguno de los mejores discos de 2025, como Turnstile, Ethel Cain, Blood Orange, CMAT, FKA twigs, Addison Rae, PinkPantheress y Model/Actriz.

Entre los nombres destacados, gente tan dispar como KATSEYE, Iggy Pop, Moby, Devo, Foster the People, Lykke Li, David Byrne, sombr, Laufey o Röyksopp. Igualmente se anuncia, aparte, «The Bunker Debut of Radiohead Kid A Mnesia», en referencia a aquellos dos álbumes de Radiohead que iban a ser un disco doble, en principio.

En la letra pequeña del festival nos ha sorprendido encontrar a Carolina Durante, como en otras ocasiones estuvieron Cariño; a Mëstiza; y también a rusowsky, cuyo viral ‘malibU’ ha calado algo en México.