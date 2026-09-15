El Festival de las Ideas se celebrará sin el patrocinio de Allianz

Esta semana, entre los días 17 y 20 de septiembre se celebra el Festival de las Ideas, a lo largo de varios espacios de Madrid, como El Círculo de Bellas Artes o el Museo del Prado. No obstante, su organización peligraba en las últimas horas, después de que hasta 33 artistas o ponentes vinculados hubieran comunicado su decisión de «poner en suspenso su participación». Entre ellos están Rodrigo Sorogoyen, que acaba de estrenar ‘El ser querido‘, la escritora Alana S. Portero, los cantantes Niño de Elche y Rodrigo Cuevas, o la humorista y presentadora Inés Hernand.

El texto original criticaba el patrocinio de Allianz, que se ha vinculado al escenario en Plaza de España. «Tras conocer la participación de Allianz como entidad patrocinadora del festival de las ideas (…) los abajo firmantes hemos decidido en conjunto poner en suspenso nuestra participación»

- Publicidad -

Continuaban: “El gigante alemán de seguros, Allianz, es hoy en día el mayor comprador mundial de bonos del Estado israelí y, por tanto, financiador fundamental del genocidio en curso. Allianz no puede alegar desconocimiento porque su nombre figura en el informe de 2025 de la relatora de Naciones Unidas Francesca Albanese «De la economía de la ocupación a la economía del genocidio«, justamente por la compra de esos bonos, cuya inversión ha multiplicado por tres desde entonces”.

Por tanto, pedían a la organización que “se comprometiera públicamente a desvincularse de Allianz y a no aceptar apoyos económicos, ni en esta ni en futuras ediciones, de entidades que colaboran con el Estado de Israel en la destrucción del pueblo palestino».

- Publicidad -

Desde la organización, han informado a última hora del martes de que Allianz se retiraba como patrocinador de esta cita. “Es imposible ya quitar el nombre de los programas de mano, pero Allianz se desvincula del festival. Asumimos el coste para poder seguir adelante con la convocatoria”.

Como informa El País, desde Allianz han rechazado las acusaciones: “Rechazamos firmemente las acusaciones vertidas contra nuestra compañía y respaldamos nuestras prácticas empresariales responsables. No queremos que este debate desvíe la atención del Festival de las Ideas, de sus organizadores, participantes o público. Por ello, hemos decidido retirarnos del patrocinio para que el evento pueda celebrarse según lo previsto”.