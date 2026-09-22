Tove Lo / ESTRUS

Mucho tiempo después de su megaviral ‘Habits (Stay High)’, de la obra maestra visual de ‘Glad He’s Gone‘, de otros muchos aciertos musicales… y de probar los sinsabores de las multinacionales, Tove Lo continúa su carrera por libre con ‘Estrus’, su 6º álbum y el tercero independiente. Después de ‘Dirt Femme’, que dejó el sorprendente streaming hit ‘No One Dies from Love’, y del EP junto a SG Lewis, ‘Heat’, llega ahora entregada a la oscuridad. Y lo hace con un disco corto, directo y más sólido de lo que prometían algunos de sus singles.

Tove Lo explica que «estrus» es el estado de un animal en celo: «algo primario, contradictorio, en el que mente y cuerpo quieren cosas distintas». La definición encaja bastante bien con sus habituales historias de desorden sentimental: está desesperada por amor, se va «sola a la discoteca» a bailar y llorar, y reconoce que sigue siendo destructiva y que hasta miente en terapia. Todo eso aparece en ‘I’m Your Girl Right?’, ‘F.A.M.T.’ e ‘If I Could I Would’, respectivamente.

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Dado que Tove Lo ya no es precisamente la pop star más visible, cuesta un poco creérselo cuando canta que es «la mujer más problemática del mundo». Al menos aquí prefiere ponerse en el papel de la mala persona de la relación antes que en el de víctima, y en ‘The Bad One’ incluso parece disfrutar de ello. El problema es que este batiburrillo de inseguridades, relaciones tóxicas y autodestrucción no es el más profundo. Las letras, más que provocar, resultan algo juveniles.

Por no hablar de que rimas cringe como «Babe, I’m a popstar, did you just forget? / Open my legs and I’ll show you Sweden» no contribuyen a elevar una propuesta musical que convence a medias. ‘Estrus’ propone un pop electrónico bastante minimalista, elegante y oscuro, con house, darkwave, post-punk, new wave y algún toque urbano o medio latino aportando cierta variedad. Hay cosas chulas en la producción y algunas melodías bonitas, pero nada destaca demasiado.

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Los temas industriales son quizá los más irregulares. ‘F.A.M.T.’ se parece demasiado a ‘Obezyanka Nol’ de t.A.T.u., y la repetición machacona de ‘I’m the Cake’ e ‘Idiot’ no acaba de lucir. En cambio, ‘The Bad One’ tiene una melodía dramática muy conseguida, ‘Die for My Art with a Lonely Heart’ recupera su vena electropop más oscura y ‘Are We on a Break’ es uno de los mejores momentos del disco. También funcionan ‘Roomie’, con su house noventero, y ‘Source of Life’, con sus ecos de post-punk y new wave. ‘Des Fleurs’ con Stromae aporta otra de las melodías más bonitas y ‘If I Could I Would’ es probablemente la más inmediata, aunque se parece en exceso a ‘SS26’ de Charli xcx.

‘Estrus’ es nuevamente un buen álbum de Tove Lo, un trabajo breve y fácil de escuchar de principio a fin. Tove Lo sigue sabiendo construir melodías pop y aquí encuentra un sonido oscuro que le sienta bien. Las canciones habrían agradecido más giros interesantes y las letras no muestran el mismo buen gusto que la producción. Puede que el contraste sea deliberado. De todas formas, aquí hay más aciertos que tropiezos. El caos de Tove Lo parece más una estética que un discurso real, pero esta vez no necesita más para entregar un álbum disfrutable.