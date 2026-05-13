Tove Lo inaugura ESTRUS con single propulsivo y sexy

Tove Lo tiene enfilado un nuevo disco que se pondrá en circulación el próximo 18 de septiembre bajo el título de ‘ESTRUS’. Tove explica así el título: “El estro es un animal en celo. Es un caos emocional primitivo y contradictorio. Es mi mente y mi cuerpo queriendo cosas diferentes, queriéndolo todo. No hay buenos consejos en este álbum… solo muchos sentimientos, ninguna solución”. El disco incluirá la única colaboración de Stromae.
No se sabe si el enfoque house y sexy de ‘HEAT‘, su reciente EP con S.G. Lewis, habrá influido en el material de ‘ESTRUS’. De momento, el primer avance es igualmente bailable y oscuro: ‘I’m Your Girl, Right?’ evoca una tenebrosidad y una propulsión propias de la propuesta de artistas actuales como Artemas, quien ha reinventado el darkwave para la generación tiktokera.
Ahí nos lleva el ritmo extático de ‘I’m Your Girl, Right?’ y su mezcla de bajo y sintetizadores, así como cierto toque gélido de su producción. Sin embargo, ‘I’m Your Girl, Right?’ destaca por sus retazos de piano house, percusiones “baggy” y por su melodía contenida pero adictiva, que la convierte en una composición 100% Tove Lo, al final. ¿’Cool Girl’ ya tiene hermana oscura?
‘ESTRUS’:
1.- A lot of feelings, no solutions
2.- I’m your girl right?
3.- If I could I would
4.- Des fleurs ft. Stromae
5.- DNH
6.- F.A.M.T
7.- I’m the cake
8.- The bad one
9.- Die for my art with a lonely heart
10.- Are we on a break
11.- Idiot
12.- Roomie
13.- Source of life