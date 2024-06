Tove Lo y SG Lewis entran en «calor» en su nuevo hit

Tove Lo acaba de dar un paso firme en la pista de baile publicando ‘HEAT’, un nuevo EP de cuatro canciones diseñadas en el estilo del house-pop de los 90. Junto a su aliado, SG Lewis, Tove Lo entrega un trabajo plenamente hedonista que no habría existido sin la presión de sus fans. «Gracias por hacernos bullying para que hiciéramos este EP», ha declarado Tove en redes.

‘Heat’, el single oficial, demuestra que no basta con fusilar la base típica del piano house para facturar un clásico. Tove Lo, una maestra de la melodía, se somete al arrebato sin perder personalidad. Sigue siendo la estrella. «No dejas de mirarme, porque mirar es gratis», canta. Está a otro nivel: «Quieres mi cuerpo, pero mi cuerpo es mucho para ti».

Con ecos al ‘Out of My Head‘ de Marradonna (1994), con el que comparte hasta la base «baggy», más noventa que los noventa, ‘Heat’ como producción no encierra ningún misterio, pero ahí reside su gracia. Tove y Lewis apuestan por un sonido clásico, nostálgico, y se apuntan otro hitazo que sonará mucho este Orgullo.

En el videoclip de ‘Heat’, un homenaje a los «club queers del mundo», Ebba y Samuel tampoco se han cortado elevando la dosis erótica al 200%: el vídeo llega con restricción de edad.

Tove Lo y SG Lewis acaban de ser número 1 en el top 40 de JENESAISPOP con ‘Love Bites‘, su single junto a Nelly Furtado. En ‘Heat’ siguen instalados en la discoteca.