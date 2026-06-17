El tema de Tove Lo y Stromae no termina de «florecer»

Dice mucho del enorme talento de Tove Lo que haya conseguido convencer a Stromae para aparecer en una canción conjunta, dado que el elusivo cantante solo realiza colaboraciones de forma muy puntual, a pesar de ser uno de los artistas europeos más aclamados de su generación.

‘Des fleurs’, la colaboración de Tove Lo y Stromae, ha sido eclipsada por el lanzamiento de Olivia Rodrigo, pero, a todas luces, es uno de los estrenos destacados del pasado viernes. Es el segundo avance de ‘Estrus’, el nuevo disco de Tove Lo, y el resultado es interesante y correcto, aunque deja con ganas de más.

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El tema, flirteante y coqueto, sitúa a Tove Lo y Stromae en un escenario de atracción física. Si Tove Lo directamente menciona compartir una cama con su amante, Stromae utiliza la imagen de la “flor” como metáfora del cuerpo que desea. También, a modo de guiño, canta en francés: “No quiero tirarme flores, pero no soy el peor de los amantes”.

‘Des fleurs’ es un tema flirteante y coqueto, y la música acompaña con un marcado uso de percusiones, drama contenido y una producción sensual. Donde quizá no destaca tanto es en una melodía de estribillo no tan explosiva como merecería la ocasión. Su uso de glitches en la voz puede enganchar, pero ‘Des fleurs’ no termina de «florecer» del todo, como sí lograba aquella colaboración de Tove Lo con Kylie Minogue, que sigue en bucle obsesivo tantos años después.

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Os recordamos que la fecha de estreno de ‘Estrus’ es el 18 de septiembre. El primer avance, ‘I’m your girl right?‘ ha pasado recientemente por nuestra sección «Estética del videoclip«.

- Publicidad - ¿Qué te parece 'des fleurs' de Tove Lo y Stromae? Decepcionante, no me ha gustado

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