Del internado a la rave: el deseo incendia lo nuevo de Tove Lo

El videoclip que ilustra ‘I’m Your Girl Right?’, primer avance del álbum ‘ESTRUS’ de Tove Lo, comienza casi como un capítulo de ‘Los testamentos’. Jóvenes uniformados y disciplinados por medio de la instrucción y la obediencia, en un entorno eclesiástico y cuartelero (el clip está rodado en Brasil, en un antiguo monasterio a las afueras de Sao Paulo), como si fuera un internado de Gilead o cualquier dictadura teocrática.

Pero basta una notita de amor en el comedor para que el orden establecido salte por los aires como la reputación de Zapatero. La irrupción del deseo actúa como un virus que infecta ese ecosistema de represión, transformando la obediencia en pulsión y la sumisión en liberación. De repente, pasamos del puritanismo distópico de ‘Los testamentos’ al erotismo danzante del ‘Suspiria’ de Guadagnino o al delirio corporal de ‘Climax’, de Gaspar Noé.

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El gran valor del clip es que narra esa transformación casi exclusivamente a través del cuerpo y de la puesta en escena: cambian las luces, el montaje se acelera, los encuadres dejan de ser geométricos, y el baile abandona la rigidez marcial para entregarse a una sensualidad anárquica y contagiosa. La disciplina visual del arranque se descompone al mismo ritmo que lo hace el orden moral que representa: donde antes había simetría, control y obediencia, irrumpe el caos, el deseo y una suerte de liberación colectiva.

