La Canción del Día: Tove Lo y Kylie Minogue no pintan nada en la fiesta en ‘Really don’t like u’

Tove Lo va a tener muy difícil volver a los días de fama de ‘Habits (Stay High)’ o después ‘Cool Girl’, pero eso no significa nada en cuanto a la calidad de los singles que está sacando recientemente. Tras los notables ‘Glad He’s Gone‘ y ‘Bad As the Boys’ con ALMA, se ha sacado de la manga una colaboración con Kylie Minogue y la verdad es que siempre es una gozada tener a la autora de ‘Fever’ de vuelta en los terrenos de la pista de baile.

‘Really don’t like u’ (sic) es una concesión al dance noventero que incluso podría haber tenido cabida en ‘Overpowered’ de Róisín Murphy. Su letra en cambio no es tan festiva y presenta tanto a Tove Lo como a Kylie Minogue frustradillas en su salida a la discoteca, pues “él” ha decidido ir con otra. Y ahí es cuando la bisexualidad de Tove Lo parece volvérsele en contra: “¿Por qué he venido a esta fiesta? (…) Sabía que él iba a venir con alguien / ¿pero por qué tenías que ser tú?”. El tema se dirige abiertamente a una chica que además va “más guapa” que Tove Lo a este sitio.

El “haces que sea muy duro pasárselo bien” de la letra podría haber dado lugar a un videoclip literal, pero en verdad Tove Lo y Kylie Minogue han hecho un vídeo casero muy millennial, medio improvisado pero funcional pues -insisto- siempre es un gusto ver a ambas. Saludos a Madonna y Anitta.



