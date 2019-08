La Canción Del Día: en la evocadora ‘Bad as the Boys’, un desamor de verano une a Tove Lo y a ALMA

Tove Lo ha anunciado recientemente que su nuevo disco, ‘Sunshine Kitty’, sale el 20 de septiembre e incluye colaboraciones con Kylie Minogue, ALMA o Jax Jones, entre otros, además de por supuesto el gran single de presentación ‘Glad He’s Gone’, para el que la sueca ha hecho un vídeo insuperable.

Precisamente la finesa ALMA aparece como artista invitada en el segundo single oficial del disco, ‘Bad as the Boys’. El tema contrasta claramente con ‘Glad He’s Gone’ pues en este caso es a la propia Tove Lo y no a una colega a quien le han roto el corazón de mala manera. “La conocí en verano pensando que mi vida mejoraría, pero ahora ya no está, ella se llevó mi corazón y se hundió con él, es tan mala como los chicos”, canta Tove Lo entre las guitarras acústicas y el ritmo ligeramente tropical que conforman esta relajada y veraniega canción.

En ‘Bad as the Boys’ no hay amigas consejeras al teléfono, sino dos colegas que se apoyan mutuamente en la angustia de un desamor. La finesa canta: “sé que me ha usado para divertirse, y cuando se ha sentido especial lo ha dejado, quizás el calor me cegara”. De hecho, la autora de ‘Cool Girl’ ha explicado que “ya que estoy cantando sobre una chica quería que se sumara a la canción otra artista femenina a la que le gustaran las chicas, así que llamé a ALMA”. “Ella realmente sintió la canción y se apuntó a cantarla conmigo”, añade. En ‘Bad as the Boys’, Tove Lo y ALMA dan claramente con una conexión especial.