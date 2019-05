La Canción del Día: “No llores por ese capullo”, el personal twerking de Tove Lo en ‘Glad He’s Gone’

Tove Lo publica hoy un simpático single llamado ‘Glad He’s Gone’ con bastante miga. Al margen de esos apitufados “he’s gone, he’s gone” que sirven de motivo principal para toda la canción, el tema contiene un mensaje de ánimo para una amiga que suele llamar a Tove Lo “llorando” porque no le va nada bien en su relación con su novio, al que define como un “cabrón” o un “capullo”. “Te quiero, y él nunca te quiso”, propone de manera muy ilustrativa la cantante sueca.

El tema combina así perfectamente la triste melodía de la guitarrita a la moda de la radiofórmula de esta década, con un punto de superación casi humorístico, retratado en ese estribillo que dice: “Never got tears for that sucker / only one dick that’s a bummer”. El crescendo final termina por hacer despegar esta producción de Shellback y The Struts que además viene presentada por un curioso “lyric video”.

En el vídeo la idea de la artista para terminar de convencer a su amiga de salir de su relación tóxica ha sido ponerse en paños menores a bailar. Incluso se anima a hacer sus pequeños pinitos con el twerking. Tove Lo vuelve a mostrar que es una gran defensora del uso de su sexualidad a su manera, como ya mostró en lanzamientos tan cargados de sexo como el single ‘Disco Tits‘, el álbum ‘Lady Wood’ o aquel mediometraje que hizo y en el que aparecía masturbándose.