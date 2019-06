La Canción del Día: ‘Faz gostoso’ de Madonna y Anitta es el verdadero “bop” de ‘Madame X’

La crítica de ‘Madame X’ se retrasa porque soy incapaz de salir de un bucle con una canción en concreto. ¿Se trata de ‘God Control’, el “disco banger” que Madonna había sugerido en Instagram? No: su estribillo rapeado tiene un punto kitsch que resta, más que suma. ¿’I Don’t Search, I Find’? No: es más que nada una curiosidad para los fans que ven ‘Erotica’ como una obra maestra en lugar de un álbum al que le sobraban veintitantos minutos.

El verdadero “bop” de ‘Madame X’ es la versión que Madonna y Anitta han hecho de ‘Faz gostoso’. Billboard, Mike Dean y Madonna no han añadido más que una sección de samba a la original de Blaya, y un par de estrofas en inglés, pero es que habría sido una tontería desaprovechar la fuerza que tenían la melodía y la estructura originales. Entre sus créditos, por cierto, encontrábamos a Stego, quien ha terminado colaborando en el disco de Lola Indigo.

El tema de la artista brasileña asentada en Portugal ya había sido número 1 en Portugal y Madonna, tras encapricharse de él, puede darlo a conocer en otros territorios, pues además le aporta por supuesto parte de su picardía. Blaya, que es bisexual, cantaba aquí sobre un hombre que se lo hace “muy bien” o “muy rico” fuera de su matrimonio (“Ele sabe que eu sou casada e ainda ama o meu amor” es la frase más sonora de la letra). Madonna, que también ha declarado en ocasiones su bisexualidad, ha decidido llamar a su vez a Anitta para mimetizarse por completo con ella (en la primera escucha ni me di cuenta de cuándo entraba Anitta, ahora en cambio ya casi no escucho a Madonna) en esta fiesta llena de ritmo y sensualidad que, pese a no ser single, puede sonar mucho en las discotecas gays y en el próximo Orgullo.

Ya lo está haciendo en Portugal y Brasil, donde ha sido top 2 directo en Spotify (desde ya el mayor hit de esta era), y ya están preguntando a Madonna por qué no hay vídeo. Madonna ha respondido a la televisión brasileña que se ha gastado todo el presupuesto de vídeos ya y es cierto, pues ya ha sacado 3 y ha rodado con total seguridad uno más para ‘God Control’ y posiblemente un quinto para ‘Batuka’. Asegura que si reúne otros 300.000 dólares, lo hará. Si lo consigue y vemos en su vídeo esa fiesta colorida que evitó ser el vídeo de ‘Medellín’, que vayan temblando los teatros de esa gira “íntima” que planea.