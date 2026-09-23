‘Music, Fashion, Film’ de Charli xcx y otros suicidios comerciales





¿Ha sido, de nuevo, el verano de Charli xcx? ¿Es ‘Music, Fashion, Film‘ uno de los mejores discos de 2026? Dedicamos el 2º capítulo de la 6ª temporada del podcast Revelación o Timo a desgranarlo.

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En la primera mitad del podcast os ofrecemos opiniones a favor y en contra del álbum de estudio «post-BRAT» de Charli xcx. Valoramos sus canciones, su producción, sus letras, y también la estrategia comercial y la dirección artística. Hablamos de las contradicciones de la artista -que son parecidas a las de todos-, de si realmente el disco es tanto un tiro en el pie y de si ha cambiado en general el concepto de «experimentalidad» con el paso del tiempo.

En la segunda parte del podcast hablamos de otros suicidios comerciales deliberados sugeridos por los oyentes. Entre los discos de los que nos habéis pedido hablar están ‘American Life‘, ‘Impossible Princess’, ‘Low’, ‘Yeezus’, ‘Congratulations’, ‘Kid A’ o ‘Third’. Algunos de los que sumamos son ‘Metal Machine Music’ o ‘Monster’. Finalmente, charlamos también sobre los particulares casos de Kate Bush, Björk y Lana del Rey.

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