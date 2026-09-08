Tras conquistarnos con su dueto con Toldos Verdes, MaiteQuiero sigue desgranando su próximo EP con ‘Montauk’, segundo adelanto de ‘Un ángel y yo’. El título remite a ‘Eternal Sunshine of the Spotless Mind’, esa película que tanto ha inspirado últimamente a Ariana Grande, y la canción también juega con esa idea de recuerdo que se mezcla con fantasía. Una experiencia sexual que el tiempo ha ido deformando hasta convertirla en algo casi perfecto.

«Sin muchas florituras esta canción habla de follar», cuenta MaiteQuiero, mientras la nota de prensa añade: «La experiencia erótica de la que parte se diluye con el paso del tiempo. Ya no queda claro qué ocurrió realmente y qué ha construido la memoria».

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También quería Maite Gallardo Alba alejarse del «habitual punto de vista masculino» de las canciones sobre sexo y acercarse al tema «desde mi lugar». El resultado habla de vapor, cristales empañados y «puro amor como el fuego», pero sin ponerse demasiado romántica.

Con ecos de la Christina Rosenvinge más áspera, ‘Montauk’ apuesta por un sonido intenso y bastante guarro, con guitarra distorsionada, sabor blues-rock y un bajo rasgado y sensual de Álvaro Vidal que sostiene la canción. Sexy, física y un poco sucia, también, es un nuevo paso adelante para la ex-integrante de Shego.

