En el indie también se puede cantar sobre ser feliz

De vez en cuando, el indie rock también trata sobre ser incondicionalmente feliz. Es justo la vibra que trae la última colaboración de Toldos Verdes con MaiteQuiero, exvocalista de shego. En ella, ambos cantan sobre esos días en los que todo parece perfecto. ‘100’ es la Canción del Día.

Nadie ha inventado la rueda con este tema, pero justamente por eso cobra más valor lo fácil que es tener ‘100’ en bucle. El caramelito de Toldos Verdes y MaiteQuiero habla sobre el gusto de «despertar», de estar «tirado en el sofá» y de los días en los que la única preocupación es «¿Qué me hago de comer?». Tampoco piden mucho para ser feliz: «Qué gusto caminar (con los cascos puestos)».

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Sin embargo, el otro lado de la moneda también está presente en la canción. Días tan hermosos solo son posibles por la existencia de días no tan hermosos, tal y como canta Maite: «Hacía meses ya que no estaba tan bien».

La producción corre a cargo de los propios artistas y Diego Escriche, figura clave en el indie español, tras haber producido trabajos enteros de las propias shego, Depresión Sonora, La Paloma, Mala Gestión o hasta María Escarmiento. Que ‘100’ suene tan de ensueño tiene mucho que ver con él.