Miranda, top 3 en JNSP; Luna Ki, top 5

Lily Allen recupera el número 1 con ‘Madeline’, aprovechando cierto desgaste en las votaciones a Rosalía y a Martin. La novedad es la buena aceptación de las dos canciones de Benidorm Fest que hemos destacado en la web: Miranda y bailamamá llegan al número 3 y Luna Ki, al número 5. La Oreja de Van Gogh quedan entre los dos, en el puesto 4, y Peter Gabriel también llega al top 10. Ya podéis votar por las primeras grandes novedades del año: Bruno Mars, Morrissey, Stephen Sanchez o A$AP Rocky.
Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.
|Top
|Ant.
|Peak
|Sem.
|Canción
|Artista
|1
|2
|1
|4
|Madeline
|Lily Allen
|Vota
|2
|23
|1
|12
|Nuevos recuerdos
|Martin
|Vota
|3
|–
|3
|1
|Despierto amándote
|Miranda!, bailamamá
|Vota
|4
|–
|4
|1
|Todos estamos bailando la misma canción
|La Oreja de Van Gogh
|Vota
|5
|–
|5
|1
|Bomba de amor
|Luna Ki
|Vota
|6
|8
|1
|9
|La Perla
|Rosalía
|Vota
|7
|11
|7
|2
|La primera vez que te vi
|Vicente Navarro
|Vota
|8
|1
|1
|10
|Berghain
|Rosalía, Björk, Yves Tumor
|Vota
|9
|21
|8
|4
|Un mundo feliz
|Rodrigo Cuevas, Massiel
|Vota
|10
|–
|10
|1
|Been Undone
|Peter Gabriel
|Vota
|11
|7
|7
|4
|tiempo pasa
|judeline, DELLAFUENTE
|Vota
|12
|4
|3
|5
|Hot In December
|Kylie Minogue
|Vota
|13
|6
|6
|2
|En la noche más fría
|Guitarricadelafuente
|Vota
|14
|3
|3
|3
|CHANEL
|Tyla
|Vota
|15
|10
|3
|8
|Dopamine
|Robyn
|Vota
|16
|5
|2
|6
|SABES QUÉ???
|Natalia Lacunza
|Vota
|17
|13
|10
|3
|Malo
|Maria Rodés
|Vota
|18
|–
|18
|1
|Reunite
|Allie X
|Vota
|19
|16
|3
|11
|Pussy Palace
|Lily Allen
|Vota
|20
|9
|4
|5
|Tiempos dorados
|Julieta Venegas
|Vota
|21
|24
|21
|2
|On With the Show
|Celeste
|Vota
|22
|25
|22
|2
|girl, get up.
|Doechii, SZA
|Vota
|23
|–
|23
|1
|Internet Girl
|KATSEYE
|Vota
|24
|30
|24
|3
|Sombras chinas
|Xoel López
|Vota
|25
|20
|5
|49
|M.A.P.S.
|Amaia
|Vota
|26
|29
|2
|14
|com você
|Judeline, Amaia
|Vota
|27
|15
|12
|6
|Fuma
|Bad Gyal
|Vota
|28
|18
|4
|8
|House
|Charli XCX, John Cale
|Vota
|29
|32
|4
|4
|Me dio pelusa
|Karmento
|Vota
|30
|36
|1
|20
|Everybody Scream
|Florence + the Machine
|Vota
|31
|12
|12
|2
|Such a Funny Way
|Sabrina Carpenter
|Vota
|32
|17
|9
|5
|PELLIZCO
|Maria Arnal
|Vota
|33
|19
|19
|4
|Love Takes Miles
|Cameron Winter
|Vota
|34
|34
|13
|7
|Vacaciones para siempre
|Depresión Sonora
|Vota
|35
|26
|6
|13
|Dracula
|Tame Impala
|Vota
|36
|14
|14
|3
|Espiral despiadada
|Maria Escarmiento, Vau Boy
|Vota
|37
|33
|9
|7
|Fallen Cloud
|Austra
|Vota
|38
|–
|38
|1
|Sue Me
|Audrey Hobert
|Vota
|39
|35
|35
|2
|Days Go By
|James K
|Vota
|40
|22
|20
|3
|Antes de
|Raül Refree, Niño de Elche
|Vota
|Candidatos
|Canción
|Artista
|–
|Folded
|Kehlani
|Vota
|–
|Talk to Me
|Robyn
|Vota
|–
|I Just Might
|Bruno Mars
|Vota
|–
|Make-Up is a Lie
|Morrissey
|Vota
|–
|Dance the Pain Away
|Haute & Freddy
|Vota
|–
|SWEET LOVE
|Stephen Sanchez
|Vota
|–
|Punk Rocky
|A$AP Rocky
|Vota
|–
|Hit My Head All Day
|Dry Cleaning
|Vota
|–
|No he nacido rico
|stivijoes
|Vota
|–
|Emilia
|Nat & Alex Wolff
|Vota