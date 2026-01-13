escribe aquí...
Miranda, top 3 en JNSP; Luna Ki, top 5

Lily Allen recupera el número 1 con ‘Madeline’, aprovechando cierto desgaste en las votaciones a Rosalía y a Martin. La novedad es la buena aceptación de las dos canciones de Benidorm Fest que hemos destacado en la web: Miranda y bailamamá llegan al número 3 y Luna Ki, al número 5. La Oreja de Van Gogh quedan entre los dos, en el puesto 4, y Peter Gabriel también llega al top 10. Ya podéis votar por las primeras grandes novedades del año: Bruno Mars, Morrissey, Stephen Sanchez o A$AP Rocky.

Recordad que podéis escuchar la playlist con las 40 canciones del top y las 10 candidatas a entrar de cada semana, así como por supuesto votar por vuestras canciones favoritas, aquí. Los votos son sometidos a una fórmula matemática que beneficia a las novedades y perjudica a las canciones a medida que pasan las semanas.

Top Ant. Peak Sem. Canción Artista
1 2 1 4 Madeline Lily Allen Vota
2 23 1 12 Nuevos recuerdos Martin Vota
3 3 1 Despierto amándote Miranda!, bailamamá Vota
4 4 1 Todos estamos bailando la misma canción La Oreja de Van Gogh Vota
5 5 1 Bomba de amor Luna Ki Vota
6 8 1 9 La Perla Rosalía Vota
7 11 7 2 La primera vez que te vi Vicente Navarro Vota
8 1 1 10 Berghain Rosalía, Björk, Yves Tumor Vota
9 21 8 4 Un mundo feliz Rodrigo Cuevas, Massiel Vota
10 10 1 Been Undone Peter Gabriel Vota
11 7 7 4 tiempo pasa judeline, DELLAFUENTE Vota
12 4 3 5 Hot In December Kylie Minogue Vota
13 6 6 2 En la noche más fría Guitarricadelafuente Vota
14 3 3 3 CHANEL Tyla Vota
15 10 3 8 Dopamine Robyn Vota
16 5 2 6 SABES QUÉ??? Natalia Lacunza Vota
17 13 10 3 Malo Maria Rodés Vota
18 18 1 Reunite Allie X Vota
19 16 3 11 Pussy Palace Lily Allen Vota
20 9 4 5 Tiempos dorados Julieta Venegas Vota
21 24 21 2 On With the Show Celeste Vota
22 25 22 2 girl, get up. Doechii, SZA Vota
23 23 1 Internet Girl KATSEYE Vota
24 30 24 3 Sombras chinas Xoel López Vota
25 20 5 49 M.A.P.S. Amaia Vota
26 29 2 14 com você Judeline, Amaia Vota
27 15 12 6 Fuma Bad Gyal Vota
28 18 4 8 House Charli XCX, John Cale Vota
29 32 4 4 Me dio pelusa Karmento Vota
30 36 1 20 Everybody Scream Florence + the Machine Vota
31 12 12 2 Such a Funny Way Sabrina Carpenter Vota
32 17 9 5 PELLIZCO Maria Arnal Vota
33 19 19 4 Love Takes Miles Cameron Winter Vota
34 34 13 7 Vacaciones para siempre Depresión Sonora Vota
35 26 6 13 Dracula Tame Impala Vota
36 14 14 3 Espiral despiadada Maria Escarmiento, Vau Boy Vota
37 33 9 7 Fallen Cloud Austra Vota
38 38 1 Sue Me Audrey Hobert Vota
39 35 35 2 Days Go By James K Vota
40 22 20 3 Antes de Raül Refree, Niño de Elche Vota
Candidatos Canción Artista
Folded Kehlani Vota
Talk to Me Robyn Vota
I Just Might Bruno Mars Vota
Make-Up is a Lie Morrissey Vota
Dance the Pain Away Haute & Freddy Vota
SWEET LOVE Stephen Sanchez Vota
Punk Rocky A$AP Rocky Vota
Hit My Head All Day Dry Cleaning Vota
No he nacido rico stivijoes Vota
Emilia Nat & Alex Wolff Vota

