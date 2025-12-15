Lily Allen y Dakota Johnson le ponen teatro a ‘Madeline’ en SNL

Lily Allen ha sido la invitada musical de este fin de semana en Saturday Night Live. En su regreso al programa después de casi veinte años, Allen ha presentado su nuevo disco, ‘West End Girl‘, y ha interpretado en directo por primera vez dos de sus cortes, apoyada por un elaborado montaje. Ojo, porque Allen ha contado que se encuentra en conversaciones para adaptar el álbum al teatro.

Para presentar ‘West End Girl’ al público estadounidense, Allen ha elegido ‘Sleepwalking’, quizá por su estilo doo-wop, tan americano, y ‘Madeline’, uno de los temas que más juego daba al incorporar la “intervención” de la tercera en discordia.

La intervención de ‘Madeline’ en la canción consiste en un texto en el que la amante de la pareja de Allen trata de asegurarle que su pareja la ama y que su relación está basada únicamente en el sexo. “Cuando habla de ti, lo hace desde el mayor respeto”, puntualiza ‘Madeline’, sacando de quicio a todo aquel que la escuche. En la grabación, el texto está doblado por la propia Allen, mientras que en el directo de Saturday Night Live la actriz Dakota Johnson asume el desagradecido papel.

De corte flamenco, ‘Madeline’ es una de las creaciones emocionalmente complejas de Allen, una canción atravesada por el dolor, la confusión y una desconfianza que se transforma en paranoia y acaba volviéndose contra la propia Allen, cuando empieza a dudar de su propio valor y a culpabilizarse (“seguro que te dice que te quiere, yo me he vuelto vieja y fea”).

Pero ‘Madeline’ también deja entrever a la Lily Allen descaarada que recordabas: “Te quiero creer, pero creo que es una trampa; como me mientas, voy a por ti”.

‘Madeline’, por otro lado, es una de las canciones clave de ‘West End Girl’, en tanto explica con pelos y señales el acuerdo sentimental que ha sido violado. Allen aceptó abrir la relación siempre que su pareja mantuviera relaciones con otras mujeres “en hoteles, con desconocidos y previo pago”, pero sospecha que también se llevaron a cabo en la casa que ambos compartían -documentada en una famosa entrevista que hoy resulta incómoda de ver- y con personas a las que ella conocía.

Personas, en plural, ya que Allen ha explicado que ‘Madeline’ no representa a una mujer en concreto, sino que es una amalgama. ‘Madeline’ es la canción que expone los detalles de esta traición y de la violación de la intimidad de Allen, y que la conduce a una espiral de dudas y autoinculpación.

En su presentación en Saturday Night Live, la hipocresía de ‘Madeline’ es parodiada al extremo cuando Dakota Johnson se acerca a Allen por detrás y le da un besito, simbolizando la falsa preocupación y la condescendencia que retrata la letra de la canción. Pero Allen y Johnson también quitan hierro al asunto y ofrecen un simpático momento televisivo, un momento que también puede ser interpretado desde la literalidad, con una Johnson que brinda su apoyo a Allen y representa la solidaridad que tantas mujeres pueden sentir hacia la cantante, tras posiblemente haber vivido situaciones parecidas.



