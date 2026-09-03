El sueño de Roser continúa en Escenarios Madrid

El talent show de 2002 llamado «Popstars: Todo por un sueño», presentado por Jesús Vázquez, jamás tuvo la repercusión de Operación Triunfo, pero continúa muy dentro del corazón de los aficionados al pop de la época. De hecho, Roser, la mítica concursante que cedió su espacio en el grupo ganador Bellepop a la ceutí Carmen Míriam, cuenta con el mejor hilo de nuestros foros.

La cantante es este mes una de las protagonistas del ciclo Escenarios Madrid de Vibra Mahou, que reúne semana tras semana a talentos dispares del indie, del jazz, del pop o el hip hop en distintas salas de Madrid. Si por ejemplo el próximo 12 de septiembre será el turno de Fernando Alfaro en el Café La Palma, el 25 de septiembre será el de Roser en la Sala Morocco.

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Será entonces cuando la cantante actuará en el Tardeo Súper Pop (nada que ver con la revista de los 80, su logo se ha registrado aparte). Como gran celebración de la «rentrée» post-veraniega estará Roser actuando el día 25 de septiembre, y Malena Gracia el día 26. Las entradas están disponibles desde los 12 € hasta los 450 €, esto último para los reservados con 3 botellas y hasta 15 personas.

‘Quiero besarte’ continúa siendo el gran hit de Roser, seguido por temas como ‘Fuego’ o ‘No vuelvas’, lo que no quita que haya seguido añadiendo singles a su repertorio. El año pasado publicaba un nuevo tema con versión en castellano y catalán (‘Origen’), al tiempo que ha continuado representando su espectáculo sobre Raffaella Carrá, que ideó -recordemos- en vida de la cantante. ‘Hola Raffaella’ sigue en marcha cada domingo en Madrid, y ocasionalmente de gira por todo el país.



