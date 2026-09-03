Asesinados Jonathan Meléndez de Camilo Séptimo, su pareja y su hija

Conmoción en el mundo de la música por la muerte a los 38 años de Jonathan Meléndez, tecladista y fundador de Camilo Séptimo. El músico, conocido artísticamente como Honas, ha sido asesinado junto a otras tres personas este martes en Atizapán, en el Estado de México. Meléndez era miembro fundador de la banda mexicana, autora de discos como ‘Navegantes‘ (2019).

Entre las otras víctimas se encuentran su esposa, de 35 años y embarazada de cuatro meses, y la hija de ambos, de apenas tres años. También fue asesinada una trabajadora del hogar. Otro hijo de la pareja, de seis años, fue encontrado con vida y sin heridas aparentes.

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Las autoridades han detenido a dos hombres por los asesinatos. Uno de ellos, Diego Sebastián “N”, era socio de Meléndez y está señalado como presunto autor material. El robo es una de las principales líneas de investigación, ya que habría podido acceder al domicilio con el consentimiento de las víctimas debido a su relación con el músico.

El crimen ha vuelto a poner el foco en los niveles de violencia de México. Según datos de Causa en Común citados por EL PAÍS, entre enero de 2020 y marzo de 2026 se han documentado 3.036 masacres en el país. Los dos sospechosos fueron detenidos menos de 12 horas después de los hechos.

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Las reacciones de artistas mexicanos y cercanos a la escena no se han hecho esperar. Midnight Generation ha escrito «te queremos, Honas. gracias por todo lo que dejaste», mientras Motel ha expresado que «los acompañamos en su dolor». Clubz ha enviado «mucha luz y mucha fuerza» a sus amigos y Silvana Estrada ha resumido su reacción en un «lo siento mucho. no hay palabras». También han compartido mensajes de despedida Bruses, Mauricio Barrientos y Little Jesus, entre otros.