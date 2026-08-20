Cuando Frank Ocean sampleó ‘Toxicosmos’ de Los Planetas… o eso parece

Hoy se cumplen 10 años del lanzamiento de ‘Blonde’. Entre los elementos que cita Frank Ocean como coste de las grabaciones, incluidos en la reedición del disco de 2022, están «dos bolsas de gimnasio de Nike llenas de billetes sin marcar, 360.000 dólares en anticipos para King, Holmes, Paterno & Soriano LLP (pagado desde entonces), 4 kilos de músculo, 720 noches en el Hotel Mercer, un hígado filtrando 492 litros de alcohol en el bar de Plastic People, 13.000 dólares en ropa negra de diseño, 18 vuelos a Berlín para ir de fiesta y dos devastadoras rupturas (la tercera no fue devastadora)».

El artista se aseguró de aclarar en su momento que esto era «ficción», pero se ciñó a la realidad incluyendo en la lista de costes el disco eternamente eclipsado por ‘Blonde’: «Un LP de 45 minutos titulado ‘Endless’ hecho según las especificaciones del contrato de grabación». El olvidado álbum visual de Ocean también cumplió 10 años ayer mismo, 19 de agosto, habiendo sido lanzado un día antes que la obra madre que todos conocemos y amamos.

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A pesar de la maravillosa versión de ‘At Your Best (You Are Love)’ que abre el disco con las cuerdas del mismísimo Jonny Greenwood o de la efímera inmediatez de ‘Comme Des Garçons’, está claro que ‘Endless’ es muchísimo más irregular que ‘Blonde’ y, efectivamente, se nota que su razón de ser es la salida de un contrato discográfico. Aun así, contiene entre sus 19 canciones un misterio a la altura de su creador: ¿Frank Ocean sampleó ‘Toxicosmos’ de Los Planetas o no?

Hay foros de Internet en lo que se lleva diciendo esto desde 2017, dándose por una certeza no comprobada: «frank ocean (no le soporto) tiene un sampler de los planetas», escribió el usuario «robreto» por aquel entonces. A mí esto me llegó muchos años después, cuando me estaba escuchando ‘Endless’ por primera vez y no podía creer mis oídos cuando alrededor del 01:25 de ‘Hublots’ se empieza a escuchar, entre varios efectos de sonido, el punteo inicial de ‘Toxicosmos’. En el tema de Los Planetas, la coincidencia empieza alrededor del segundo 13. Esta es muy, muy breve, pero no tiene lugar a duda, al menos a puro oído.

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¿Cómo es esto posible? ¿Frank Ocean es fan de Los Planetas? ¿Se encontró el disco por ahí? ¿Los Planetas y Frank Ocean compartieron estudio sin saberlo? Sabemos que ‘Una semana en el motor de un autobús’ fue grabado en los estudios Zabriskie Point de Nueva York junto al productor Kurt Ralske, mientras que ‘Hublots’ se hizo en el Hotel Mercer de la misma ciudad 18 años después, según los créditos oficiales de ‘Endless’. Entonces, es prácticamente imposible saber cómo Ocean llegó a ‘Toxicosmos’. ¿Y si no se trata de un sample?

Aunque el audio suene excepcionalmente similar y Genius sí le de validez como sample, las pruebas oficiales apuntan a que efectivamente no lo es. Para empezar, no hay ningún miembro de Los Planetas presente en los créditos publicados de ‘Hublots’. Los únicos que aparecen son Frank Ocean, Jazmine Sullivan y el productor 88-Keys, además de Garth Porter, Anthony Mitchell y Daryl Braithwaite. Lo curioso es que estas tres últimas personas son los miembros de The Sherbs, un grupo australiano que sí aparece sampleado y acreditado en la canción.

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‘We Ride Tonight’ es la canción reutilizada por Ocean, también reusada notablemente en la canción ‘Contact’ de Daft Punk. Es decir, sí que hay un sample en ‘Hublots’, solo que no es el que nos interesa. The Sherbs también aparecen en los datos de la canción en ASCAP, la SGAE estadounidense, pero ni rastro de nada relacionado con Jota y los suyos. Aquí nos surge la última duda: ¿Qué pasa si se trata de un sample no acreditado?

La única forma de comprobar esta teoría es comparar las ondas de ambas grabaciones. Esto está yendo demasiado lejos, pero es el 10º aniversario de ‘Blonde’ y ‘Endless’. La ocasión merece la pena. Para comprobar si Los Planetas tienen un sample no acreditado en la canción ‘Hublots’ de Frank Ocean ha sido necesario recurrir a la tecnología que tanto mal está haciendo en la industria musical. Para algo tenía que venir bien la IA.

Lo primero que hice fue localizar los espacios temporales en los que ‘Toxicosmos’ y ‘Hublots’ coinciden. Para la de Los Planetas, quedarse con los primeros segundos no sirve, ya que el cambio de nota que supuestamente aparece en el tema de Ocean no llega hasta alrededor del segundo 18. Después, la IA me ayudó a comprobar cuánto se parecen las formas de onda de ambos temas.

Esto es, básicamente, el dibujo que hace una canción. Si colocamos ambos temas, uno encima del otro, los picos y valles que estos tienen deberían coincidir de manera muy clara. Y así es. Según ChatGPT, la coincidencia es casi del 90%.

Vamos más allá: si alineamos ambas pistas, ajustamos el volumen y hacemos que todo lo que coincide entre ellas se borre, encontramos que buena parte del sonido se cancela. Si Frank hubiese tocado simplemente las mismas notas por casualidad, sin conocer la existencia de los granaínos, no esperaríamos encontrar un grado de coincidencia tan alto.

Lo último que podría acabar con la hipótesis del sample no acreditado es que tanto Ocean como Los Planetas hubiesen sampleado la misma grabación, pero eso no casaría absolutamente nada con una banda de rock como esta. La evidencia es fuerte, pero parece que este misterio está destinado a quedar como una grandísima curiosidad.

Tampoco sabemos si Los Planetas son conscientes de esto. Si Frank se tomó su tiempo acreditando el sample de The Sherbs, también usado de forma mínima en la canción, ¿por qué no hizo lo mismo con ‘Toxicosmos’? ¿Y si el autor de ‘Blonde’ sí contactó con Los Planetas? ¿Y si estos le dijeron que no querían créditos? Al igual que ‘Blonde’ y ‘Endless’, esto ya es materia de leyenda.