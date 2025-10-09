¿Tiene sentido que vuelva Frank Ocean?

Han pasado 9 años desde su último disco. Han aparecido tantos rumores, filtraciones, reediciones y deepfakes entre medias que es difícil decir si realmente echamos de menos a Frank Ocean o, más bien, a la idea de Frank Ocean. A estas alturas, y después de dos trabajos tan encumbrados como ‘Channel Orange’ y ‘Blonde’, es imposible que su próximo trabajo esté a la altura de las expectativas. Eso, si alguna vez regresa.

¿Os acordáis del vídeo de Frank y Rosalía que se filtró hace más de dos años? Se llamaba ‘Changes’ y abría la puerta a la esperanza para los fans del escurridizo artista. Aquello parecía muy real, pero muy antiguo también. Es muy posible que perteneciese a los tiempos del supuesto tercer disco de Ocean, también supuestamente titulado ‘Look At Us, We’re In Love’. Cuando se habla de Frank Ocean, todo es una suposición.

- Publicidad -

Se rumoreaba con que iba a ser lanzado a finales de 2019 junto con los singles de ‘DHL’, ‘In My Room’, ‘Dear April’ o ‘Cayendo’. Sin duda, a juzgar por el diseño de los sencillos, existía un proyecto real que fue descartado. Es por eso que los fans más locos del estadounidense han ido recopilando cualquier resquicio que pudiese quedar del hipotético LP a lo largo de los años. De vez en cuando, si te adentras lo suficiente en el agujero de Instagram, puedes encontrar publicaciones que juntan toda esta colección de snippets y fragmentos.

Hace exactamente 17 días, el propio Frank Ocean publicó un comentario aleatorio en una sección de comentarios aleatoria de una de estas recopilaciones, en el que desmentía prácticamente todo:

– ‘Look At Us We’re In Love’ no era el nombre de su disco, sino «un intento de título temprano para mis noches de club en Nueva York». Esto se convirtió en PrEP+.

– En cuanto a las filtraciones, «muchas son o bien generadas por IA o agujeros en mi memoria».

– La mayoría tampoco son de 2019, ya que «los trabajos más antiguos aquí son de hace 12 o 13 años».

- Publicidad -

«Bocetos extraviados con colaboradores extraviados subidos por personas impacientes». Así, de un plumazo, Frank desmiente todo el trabajo hecho por sus fans durante 6 años. El fragmento más legítimo de esta etapa podría venir del luchador de MMA Payton Talbott, quien se rumorea que sería la pareja de Ocean. Por lo menos, son amigos. Sería extraño que este subiese un fragmento de Frank hecho por IA a su cuenta oficial, pero ya ni de eso podemos estar seguros. Al menos, sirve para combatir el mono.



El hueco que Frank Ocean ha dejado en la música no ha sido fácil de llenar. The Weeknd y Frank comenzaron su carrera en torno a la misma época, allá por 2010. En un universo alternativo, el artista californiano podría haber tenido los mismos streams milmillonarios del canadiense y, de hecho, 15 años después y con solo dos discos publicados, es el único del género con el que se le podría comparar en cuestión de números.

- Publicidad -

Si hablamos de innovación y calidad musical en el ámbito del R&B, algunos de los nombres que se nos vienen a la cabeza son Dijon, que lanzó su debut en 2021, y Blood Orange, que empezó a despuntar realmente en 2016 con ‘Freetown Sound’. Este año, ‘Baby’ y ‘Essex Honey’, respectivamente, han probado ser dignos herederos del legado de Ocean. ¿Creéis que Frank está escuchando estos proyectos y pensando que ha dejado todo en buenas manos?

Lo que sí está claro es que la leyenda de Frank es tan amplia y tan llena de misticismo que, independientemente de cómo sea la música, su próximo proyecto apunta a ser percibido como una decepción en rasgos generales. Es una cuestión de hype acumulado, y la inmensa dificultad de estar a la altura. No es que Frank no sea capaz de ello, claro, pero hay que preguntarse algo: ¿El público quiere otro disco de Frank Ocean o un ‘Blonde 2’?

Si Ocean apuesta por el pop más comercial, dirán que está poco inspirado. Si hace algo demasiado loco, los oyentes se preguntarán por qué han estado esperando tanto tiempo para algo que no entienden. Lo que sentimos con ‘Channel Orange’ o ‘Blonde’ es irrepetible, y quizás él lo sepa. Es por eso que la mejor opción de Frank en este aspecto es seguir haciendo lo que está haciendo. Desaparecer. Por nuestro bien, espero equivocarme.