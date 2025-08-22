Dijon / Baby

Dijon es uno de los grandes valores del underground estadounidense desde que en 2021 lanzara su interesante debut, ‘Absolutely‘, que emparejaba su rasposa voz con producciones de folk, R&B, neo-soul y góspel que sonaban como diamantes en bruto, aunque todavía demasiado convencionales para destacar.

En ‘Baby’, su segundo disco, publicado por sorpresa y sin singles, Dijon da dos tazas de su estilo particular y entrega una de las obras más innovadoras del año. El artista de Baltimore, de origen guameño, convierte el estudio en el laboratorio de un genio loco y somete sus canciones a toda clase de experimentos.

Su firma sonora ya era perceptible en ‘Swag‘ de Justin Bieber, donde ejerció como co-productor, pero en ‘Baby’ desata todo el potencial de su propuesta musical. Su sonido crudo y la naturaleza fluida, casi de collage, de sus producciones son llevados al extremo ya en la pista inicial, ‘Baby!’, pero Dijon Duenas también cuida las melodías: en ‘Higher!’ contrastan con el componente alucinógeno de la producción, mientras que en la preciosa balada ‘Rewind’ conmueven sin filtros. Aquí la influencia de Bon Iver, con quien Dijon colaboró en su último disco, resulta innegable.

Aunque ‘Baby’ no es un disco de singles, sino una obra cohesionada que funciona como un todo, algunas pistas logran una alquimia perfecta de inmediatez pop y experimentación musical. ‘Yamaha’ se corona con un guiño a la perfección ochentera e incluye un genial sample de ‘O Superman‘ de Laurie Anderson en sus primeros segundos.

‘Yamaha’, entre percusiones grandiosas y gritos claustrofóbicos, reivindica la aceptación de los sentimientos propios y refleja un álbum también crudo en lo emocional. Dijon expone fragmentos de su vida: su paternidad en varias pistas, el deseo sexual y reproductivo («It’s kinda sexy, let’s go make a baby», canta en ‘Another Baby!’), la reconciliación con su padre en la experimental y densa ‘My Man’, o el recuerdo de una amistad pasada en ‘Rewind’: donde antes había abrazos, ahora solo queda distancia.

Pero en ‘Baby’ no hay distancia, sino un deseo constante de conexión humana. La música suena procesada, editada, dada la vuelta de arriba abajo; de algún modo, Dijon hace al oyente testigo del proceso creativo. El ladrido de un perro se cuela en ‘Loyal & Marie’ y las experimentaciones desbordan en los interludios, composiciones menos definidas, puras investigaciones sonoras en busca de la siguiente dirección.

Dijon brilla cuando se entrega al pop, y ahí resulta imposible no hablar de la influencia de Prince. Una inspiración que (de)construye a su manera en la rítmica ‘Another Baby!’ (esos gritos «here comes the baby» son puro Prince; queda claro que la idea de crear bebés lo inspira) y que culmina en ‘Automatic’: no puede ser casualidad que esta canción comparta título con una de ‘1999’. Cuando el acorde de sintetizador funk se abre paso, el álbum alcanza la gloria.

‘Baby’ concluye con la balada romántica ‘Kindalove’, que vuelve a remitir a Bon Iver. Sin embargo, la obsesión del disco con el groove, sus fusiones de R&B, guitarras y neo-soul y, sobre todo, los requiebros vocales y el falsete de Dijon recuerdan al estilo de otra gran mente del R&B: D’Angelo. Nadie esperaba que Duenas, tras colaborar puntualmente con Charli XCX y BROCKHAMPTON, y ser sampleado en un tema de Kanye West, fuera el próximo gran innovador del pop. Bienvenido.