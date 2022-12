Frank Ocean reedita ‘Blonde’ en vinilo a las puertas de Navidad

Frank Ocean volvió a casa por Navidad. El pasado sábado 17 de diciembre Ocean puso a la venta en su página web nuevo merchandising y entre los nuevos productos se encontraban pósters, camisetas y una reedición en vinilo de ‘Blonde’, lanzado originalmente en verano de 2016. Como era de esperar, todos los productos se agotaron rápidamente, especialmente el codiciado disco.

La nueva edición de ‘Blonde’ incluye, además de los vinilos, un cuaderno de letras y un póster de dos caras. En uno de los lados aparece una imagen semi borrosa del propio Frank sin camiseta, mientras que el reverso está protagonizado por una imagen del actor Jeremy Strong en la serie ‘Succession’, con quien Frank parece mantener una buena relación. Además, como curiosidad para los fans más observadores del artista, la portada del disco en esta edición incluye una «e» extra al final del nombre que no aparecía en la versión original, en la cual se leía simplemente «Blond».

El vinilo de ‘Blonde’ se puso a la venta en cantidades limitadas durante el Black Friday de 2016 y, desde entonces, no ha habido nuevas ediciones. En su mayor momento de auge, la edición original en vinilo del segundo disco de Frank Ocean llegó a ser valorada en más de 1200 euros, siendo uno de los discos más complicados de adquirir para cualquier coleccionista. En su momento, muchos fans se quejaron por los largos retrasos en los envíos.

En cuanto a si esto es una señal de que Ocean podría sacar nueva música, es mejor no hacerse ilusiones, pero hay indicios de que podría ser así. El pasado septiembre, Frank despejó su perfil de Instagram, dando a entender que podría estar preparándose para lanzar algo nuevo. Por otro lado, Ocean está programado para encabezar Coachella 2023, por lo que podría (o no) tener una sorpresa entre manos, dado que no ha actuado en directo desde 2017.

