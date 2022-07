Este domingo se cumplieron 10 años desde el lanzamiento de ‘Channel Orange’ y Frank Ocean no dejó pasar la oportunidad para lanzar dos nuevos episodios de ‘blonded Radio’, su programa de radio en Apple Music 1, y mostrar en ellos nueva música instrumental compuesta por él mismo. De momento, estos dos nuevos episodios no están disponibles en Apple Music España.

El primer episodio, llamado ‘blonded Lucy in the Sky with Diamonds’ o ‘blonded LSD’, giraba en torno a una conversación con el doctor James Fadiman sobre las famosas microdosis de sustancias psicodélicas, lo que se refiere al uso de psicodélicos en pequeñas cantidades y que está ahora mismo en el centro de un debate sobre los beneficios que podría o no aportar.

La conversación estaba acompañada por 35 minutos de música original compuesta por Ocean, tirando al drum & bass con mucho sintetizador. Además, Ocean reveló que había estado trabajando en algo en su estudio de Malibú. Pese a que no se sabe en qué ha estado trabajando exactamente, que haya mencionado la palabra «estudio» es buena señal.

El segundo episodio estaba titulado ‘blonded ENERGY!’ y en él Frank conversaba con Mingtong Gu, quien difunde y enseña los beneficios de la práctica china del Qigong, basada en el aprovechamiento de la energía corporal. Este capítulo también iba acompañado por música instrumental original, formada en su mayor parte por sintetizador y piano, cambiando a unas agradables y calmadas guitarras hacia el final.

Frank Ocean también puso a la venta nuevas camisetas de ‘blonded Radio’ en su página web, junto con un póster de dos caras de ‘Channel Orange’. Además, el artista estadounidense cambió la imagen de su banner de Spotify, sustituyendo la anterior por un collage de fotografías suyas sonriendo.