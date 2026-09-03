Prince / Timeless

Prince dejó cantidades ingentes de música grabada sin intención de publicarla, y su incontinencia compositiva reflejaba antes de tiempo la cualidad líquida de la música actual. Irónicamente, odiaba el streaming, pero fue uno de los primeros artistas en streamear su propia música, incluyendo álbumes que se consideran de estudio, aunque fueran completas excursiones de género u obras experimentales.

Alrededor de 460 canciones publicadas oficialmente a lo largo de 39 discos, más las lanzadas póstumamente a través de 3 discos póstumos, no son suficientes para el estate de Prince, que sigue comprometido con explotar su legado, algo que quizá no ocurriría si no siguiera habiendo una demanda real por parte de los fans. ¿Pero qué más hay por escuchar?

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Poco, al menos por lo que se desprende de ‘Timeless’, el cuarto disco póstumo de Prince, y 41º lanzamiento en total. De todas estas obras de archivo, solo ‘Welcome 2 America’ cumple el criterio para considerarse disco de estudio; el resto son compilaciones, incluyendo este extraño lanzamiento que nos ocupa.

Extraño para empezar porque algunos de sus temas no son exactamente inéditos, y porque otros tienen dudoso interés. ‘Tick Tick Bang’ vuelve a demostrar lo bien que se le daba a Prince el rock ’n’ roll, pero ya estaba publicada en ‘Music from Graffiti Bridge’ en una grabación posterior. ‘With This Tear’ y ‘Stone’ estaban disponibles en versiones de Céline Dion y Sandra St. Victor, por lo que habrían encajado mejor en ‘Originals’ y diluyen el concepto de este disco, si es que tiene alguno. Porque como recopilatorio cronológico de la carrera de Prince, también es difícil de justificar.

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Y no por la inclusión de un directo de 2016 de ‘How Come You Don’t Call Me Anymore’, una canción original de 1982. Que también. El principal problema de ‘Timeless’ es que el material quizá no es tan bueno ni novedoso para ameritar un lanzamiento oficial. Las mejores canciones pertenecen a la etapa clásica: el jovial disco de ‘I Am You’, previa al debut de Prince; el colorido funk de ‘Heaven’ y la sexy ‘I Wonder’ se quedan cerca de avivar la chispa, aunque no cuentan nada nuevo.

Por supuesto, es una curiosidad escuchar a Prince atacar con su voz el tema que escribió para Céline Dion, pero ‘With this Tear’ solo es apta para tolerantes a grandes dosis de azúcar. Habría sido grato oír lo que firmó para Kylie Minogue y Madonna, si es que llegó a grabarlo, y si ‘Stone’ se queda en un funk correcto, el tramo final del disco es más tedioso. En concreto, la rockera ‘The Guilty Ones’ y la baladesca ‘Bestest Friend’ siguen estirando el chicle, igual que hizo Prince en sus últimos discos.

Después está el asunto de ‘Calabama’, una canción original de 2003, de sonido y concepto muy anacrónicos, para la que se han grabado vientos en 2026, por supuesto sin que Prince haya podido autorizarlo en absoluto, y esto se sabe solo porque el músico Greg Boyer lo ha confirmado poco después del estreno del álbum. ¿Esto no iba de inéditos de Prince? ¿Por qué no publicarlos en su forma original, tal y como los dejó, en lugar de alterarlos de manera artificial para poder justificar un lanzamiento?

¿La mejor faceta de Prince en ‘Timeless’? Depende de si te gusta más el rock o el funk. Pero desde luego estas no son sus mejores canciones, y lo peor es que el álbum como lanzamiento carece de sentido conceptual: es meramente un recopilatorio de canciones random que bien podrían haber permanecido guardadas en el famoso «vault». Que, digo yo, si eran inéditas, sería por algo…