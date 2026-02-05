Slayyyter dispara contra el mal en ‘DANCE…’

Slayyyter publica su nuevo disco ‘WOR$T GIRL IN AMERICA’ el próximo 27 de marzo. El sucesor del notable ‘STARFUCKER’ se ha promocionado con singles como ‘BEAT UP CHANEL$’, el guitarrero ‘CANNIBALISM!’ y el voguero ‘CRANK’, pero ha sido el cuarto el que nos ha terminado de engatusar. Por algo es el seleccionado para abrir el largo.

‘DANCE…’, nuestra Canción del Día, emerge de tremendas catacumbas, incluso con sonidos en modo dron. A medio camino entre ‘Thriller’ y Daft Punk, habría sido una excelente opción que promocionar en Halloween.

- Publicidad -

El tema suena tan terrorífico porque habla de «criaturas» malignas, jugando con el doble sentido entre un problema con alguien y los miedos interiores que pueden surgir a partir de eso. «Casi que te odio, pero no me importa, déjame bailar», dice ese estribillo, tan Lady Gaga.

El segundo verso continúa: «nunca entenderé por qué criaturas como tú reptan hacia mí cada noche», por lo que el vídeo es también su propia película de terror. Una forma de huir de la violencia doméstica, a través de la fantasía y la música de baile.

- Publicidad -

Existe un «radio edit», como diría Tove Styrke, para «gente impaciente», aunque es en su versión de 5 minutos como el tema se disfruta en toda su magnitud.

1. DANCE…

2. BEAT UP CHANEL$

3. CANNIBALISM!

4. OLD TECHNOLOGY

5. CRANK

6. GAS STATION

7. YES GODDD

8. UNKNOWN LOVERZ

9. OLD FLING$

10. I’M ACTUALLY KINDA FAMOUS

11. ST. LOSER

12. WHAT IS IT LIKE, TO BE LIKED?

13. *PRAYER*

14. BRITTANY MURPHY.

