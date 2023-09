Slayyyter / STARFUCKER

“En el instituto me apasionaban las popstars que eran iconos de los maricas. Mis amigos y yo íbamos a ver a Marina and the Diamonds y yo decía que si algún día hacía música, querría ser ese tipo de artista, alguien que hace música para los clubs y espacios maricas. Además, hablo su lenguaje, soy 100% una niña de Internet, y entiendo la cultura del meme”. Estas declaraciones de Catherine Grace Garner pueden dar pereza, pero no parecen ser ninguna mentira y, desde luego, significan que ha entendido bastante bien su propio personaje (aunque se intuye desde el mismo momento en que decide dar a ese personaje el nombre de Slayyyter).

La estadounidense dejó la universidad después de que las canciones que subía a Soundcloud le fuesen consiguiendo una pequeña base de fans en Twitter, y acabó ganando cierto nombre con el pequeño éxito de ‘Mine’. Así, sacó una mixtape homónima en 2019, aunque fue una de las artistas perjudicadas por la pandemia, y su debut largo, ‘Troubled Paradise’, tuvo que esperar a mediados de 2021. Pero, aunque su gran salto no haya llegado todavía, Slayyyter ha seguido sacando temazos como ‘Throatzillaaa’ o ‘Daddy AF’ (que llegó a ser el tema principal de la peli ‘Bodies Bodies Bodies’), ejerció de telonera de Tove Lo en Estados Unidos, y ahora publica un segundo álbum de estudio mucho mejor que el primero. ‘STARFUCKER’ puede, ahora sí, acercarle al gran público, o al menos a un nicho similar al que se fue consiguiendo Charli XCX.

La autora de ‘Gone’ es precisamente una de las influencias de Slayyyter, que para este disco dice no haber escuchado mucho pop “más allá de Kylie y Madonna”, sino techno alemán y post-punk de los 80, además de Justice, Peaches y, ojo, Kavinsky. Eso en cuanto a referencias musicales concretas, porque las dos principales influencias que ha comentado en entrevistas son Brian de Palma e ‘Instinto Básico’, en cuanto a la forma en que retratan Los Ángeles: “Hollywood es glamouroso y sucio, y quería encontrar la manera de reflejar eso en un sonido”, ha comentado, agradeciendo a su ex que le descubriese las películas del director de ‘Vestida para matar’.

Ese sonido es en general una combinación deliciosa de synthwave e hyperpop, a la que ayudan la presencia en la producción de Jordan Palmer (detrás de temazos de Allie X o Carly), el dúo Valley Girl (Caroline Polachek, RAYE), Chris Lyon (Rina Sawayama, Aluna George), Owen Jackson (Gia Woods), Vaughn Oliver (Poppy, Yelle) y, sobre todo, Aaron Joseph, que os sonará de ‘TURN OFF THE LIGHT‘, el EP halloweenesco de Kim Petras.

Y es que es inevitable acordarse de la alemana, pero para bien; ‘STARFUCKER’ no recuerda a su último disco (o disco “de debut”), sino más bien a temazos como ‘Boo! Bitch!’ o ‘There Will Be Blood’. Esa energía está presente mientras Slayyyter suelta cosas como “he lives for love and I live for drama” (‘Miss Belladonna’), “thank God I sold my sould / glitter, smoke and rock and roll (…) Terry Richardson just called me up / that freak is takin’ my pic tonight” (‘I love Hollywood!’), “fuck me on the dancefloor” (‘Erotic Electronic’) o “Hollywood turned me into a hoe” (‘Plastic’). En momentos más flojos puede recordar a Ava Max (‘Girl like me’, ‘Rhinestone Heart’), pero en general el disco tiene como referencia más a Petras, Dorian Electra o a la Britney de ‘Femme Fatale’ (‘My Body’ o el preestribillo de ‘Memories of you’ especialmente).

‘STARFUCKER’ ofrece una experiencia de alto nivel, gamberra (el propio vídeo de ‘Erotic Electronic’ es ella paseando en bolas por Hollywood) y muy divertida, desde el potente inicio con ‘I Love Hollywood!’, highlights como la mencionada ‘Erotic Electronic’, ‘Miss Belladonna’, la mamarrachada hyperpop de ‘Purrr’ (¿con guiño a LVL1?), o la más Kavinsky de todas, ‘Tear Me Open’, donde Slayyyter ofrece lo más cercano a una balada justo antes de cerrar con la estupenda ‘Out of Time’ (“she hates herself but if they all love her then she don’t mind”). Si te gusta el pop oscurillo y no la conoces, ya estás tardando en ponerte esto.