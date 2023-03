«Sólo 24 y con una propiedad / porque un día me cagué y me salió un tema viral» puede ser la rima del año. Con los precios de los alquileres disparados, y el porcentaje de jóvenes propietarios en España a la baja, LVL1 nos cuenta que su realidad es diferente, en uno de los varios pepinazos incluidos en su debut oficial, ‘PLAY’. Para que luego digan que de la música no se vive.

Hablando en serio, la música siendo un sector precario para la mayoría, por mucho que te marques un viral que sale hasta en Rolling Stone, y LVL1 no deja de reconocer que la repercusión lograda por ‘FVN!’ se ha debido, en parte, a la suerte. «No me quito mérito cuando la mierda es mía», apunta, no obstante, en ‘K1EN’, consciente de que el éxito tampoco le ha caído del cielo: elle se lo ha currado.

No es difícil adivinar la razón por la que ‘FVN!’ ha calado hasta sumar 40 millones de reproducciones en Spotify: su sonido de house-rap, que remite al de ‘1991’ de Azealia Banks, y su divertida letra «kat-kitty-kitty-cat» captan la atención desde el segundo cero. Además, LVL1 se ha ganado con él un considerable público entre los fans del hyperpop y la PC Music, un universo musical al que Luli se adscribe directamente colaborando con Danny L. Harle (en un remix de ‘FVN!) o con EASYFUN, que produce el electroclash de ‘CO1N’, otro de los éxitos del disco.

La guinda del pastel la pone ‘PLAY’, un trabajo de ocho pistas en el que LVL1 nos cuenta la historia de su vida «desde que se viraliza mi primer single hasta que compongo la última canción del disco». ‘PLAY’ también demuestra que la relación de LVL1 con el hyperpop es tangencial: su mirada está puesta en los clubs. ‘LVCKY’ puede contar con la colaboración de Rakky Ripper, pero en realidad es un banger de house que podría haber salido de la mano de COBRAH. Sin ir más lejos, ‘FAMOVZ’ -una co-producción de Baauer- abre el disco con un beat de freestlye que luego evoluciona hacia el house de los noventa.

Es la estética de ‘PLAY’ la que impide que el álbum caiga demasiado en la nostalgia. El pepinazo de ‘DERR1TETE’, tan divertido como ‘FVN!’, contiene esa pátina «glossy» y futurista de la PC Music en la producción, pero la base ravera nos lleva más bien a la obra de Die Antwoord, pues incorpora, de hecho, una referencia a ‘I FINK U FREEKY’ nada velada. Y ‘TRVZT’ recupera el «eurodance a lo Inna» para llevarlo a nuestro tiempo, con una melodía que Sharonne podría haber hecho suya de haber decidido llevar a Benidorm Fest algo menos viejuno.

Con apenas ocho pistas, a ‘PLAY’ no le da tiempo a decaer, y se guarda una sorpresa para el tramo final con el bombazo de ‘GOBL1N’, que sí nos lleva a los momentos más radicales y extremos de la PC Music. Su beat de caceroladas no habría asustado a SOPHIE… pero casi. ‘PLAY’ demuestra que, más allá de la «lotería» que le tocó con un tema viral, LVL1 tenía otros ases en la manga.