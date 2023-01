Rakky Ripper es una de las propuestas más excitantes que ha dejado la segunda edición de Benidorm Fest. Será a partir del 31 de enero cuando podremos averiguar qué ha preparado la cantante granadina para su canción, el pepinazo de ‘TRACCIÓN‘, que se ha posicionado rápidamente entre las favoritas por el público (actualmente es la 4ª más escuchada en Spotify). Una producción de hyperpop acelerada, abrasiva y machacona que, en la línea de Rakky Ripper y de sus influencias, llega inundada de Autotune, uno de tantos efectos vocales que existen hoy en día. La propia Raquel García Cabrerizo nos habla de los méritos de esta herramienta y de sus diferencias con el melodyne o el vocoder para nuestra sección Meister of the Week, comisariada por Jägermusic.

¿Por qué has elegido hablar del Autotune?

Porque mucha gente me pregunta por ello de cara al Benidorm Fest y creo que puede ser interesante.

¿Crees que se entiende qué es el Autotune? ¿En qué se diferencia de otras herramientas como el Melodyne?

Creo que lo entiende la gente relacionada con el mundo de la música, pero el público general no lo entiende tan bien.

Lo que la mayoría de gente no sabe es que todos los artistas, hasta las grandes voces tipo Ariana Grande, afinan nota a nota (con herramientas tecnológicas). No usan el Autotune (automático) que da ese sonido característico, pero aquí es donde entra el tema del Melodyne. Con el Melodyne afinas manualmente sílaba a sílaba, mientras que el Autotune -como su nombre indica- es automático y deja ese sonido tan característico.

¿Hay diferencias entre el Autotune y el vocoder?

Un vocoder es un sintetizador de voz que da un efecto robotizado (muy típico en artistas ochenteros o electrónicos como Daft Punk). El vocoder solo añade una textura, no afina como el Autotune.

¿Qué significa el Autotune en tu música y en tu propuesta artística?

Es mi caso, más que para afinar, es un elemento más, que añade textura, brillo y personalidad a mi voz.

¿Qué canción o artista te hizo descubrir el Autotune?

Yo creo que Ke$ha y las Millionaires fueron las primeras personas que me hicieron fijarme en el Autotune y probar en mi ordenador a ver cómo sonaba.

¿Qué obras musicales consideras que han sido influyentes en la normalización del Autotune en la música de hoy?

Creo que Cher, Ke$ha o Lady Gaga fueron muy influyentes de cara a los 2010s.

¿Y cuáles han influido en tu propia obra?

Ya te digo: Ke$ha, Gaga, Rihanna y gente más de la época MySpace y emoscene como Jeffree Star, Brokencyde o las Millionaires.

El Autotune -como corrector de notas- ha hecho que la voz de los artistas de hoy suene exageradamente perfecta, hasta el punto de que escuchas un single de los 80 y parece que el artista canta mal. ¿Tienes la sensación de que el pop de hoy suena plástico?

No creo que se trate de eso, pero sí nos hemos acostumbrado a que todo sea perfectísimo y a que no nos apetezca oír voces limpias. Aun así las «vocals» nunca han ido limpias del todo porque ya en los 80 se metían efectos, no es algo nuevo y también dependía mucho del género musical.

¿Qué usos creativos da el Autotune, a ti o a los artistas en general?

No es solo afinar, es también dar un efecto fantasía, futurista, robótico… Es sonar a nuevo en vez de a lo de siempre.



¿Qué artistas o canciones consideras que hacen buen uso del Autotune, a nivel creativo, y cuáles te convencen menos?

El Autotune es muy agradecido, no te sé decir ningún artista conocido que no lo use bien.

A todos nos viene a la mente ‘Believe‘ de Cher, o el disco de Kanye West de 2008, o el trap actual, o por supuesto el hyperpop, cuando pensamos en el Autotune, pero suelen ser casos extremos. En realidad, su uso es más sutil en artistas como Rihanna o incluso Michael Bublé, porque se supone que la corrección no se tiene que notar. ¿Crees que el Autotune «roba» el alma de la voz cuando se usa de esa manera? ¿La voz tiene «alma»?

Yo creo que el alma de la voz no está en la afinación y no creo que el Autotune elimine el timbre, simplemente añade un sonido concreto que es como un unificador entre géneros. El timbre y el color original de la voz siempre está ahí. El alma de la voz es mucho menos tangible que los efectos o el modo en que esté grabada.

Por el contrario, ¿crees que la gracia del hyperpop es que no hay alma en la música, sino que es todo artificialidad, frialdad robótica? ¿Es esta más bien una idea prejuiciosa?

La «plasticosidad» del hyperpop es parte de su encanto, pero la emocionalidad puede venir igualmente gracias a las melodías de la voz, del beat y de las «lyrics», por lo que nunca voy a sentirlo un género frío. Dicen que los robots también pueden sentir, ¿no?

¿Crees que el Autotune debería permitirse en concursos como Eurovisión?

Creo que Eurovisión es un festival de la canción, no de la voz, y si las canciones hoy en día usan mucho esta herramienta no veo por qué no podría permitirse. Creo que es cuestión de tiempo que se acepte, al igual que pasaron de orquestas en vivo a música en playback.

¿’Tracción’, tu propuesta para Benidorm Fest, lleva Autotune? ¿Será diferente la versión grabada del directo?

Sí tiene porque no quería que perdiese mi esencia, pero en directo la interpretaré sin él ya que la voz en realidad es power vocal y no necesita realmente mucho arreglo electrónico.