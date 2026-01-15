Tove Styrke vuelve con anti-single y disco… ¡en otoño!

Tove Styrke, la cantante sueca que nos regaló temazos pop como ‘Say My Name’, ‘Mistakes’, ‘On the Low’, ‘Ego’, ‘Borderline’ o ‘Show Me Love’ (y podríamos seguir, su versión de ‘Liability’ de Lorde era tremenda), y que, durante un breve momento, pareció la segunda venida de Robyn, gracias al innovador sonido de sus discos, sobre todo del tercero, ha anunciado cuarto álbum.
Aunque ya puedes esperar sentado o sentada para escucharlo, porque saldrá en otoño. Se llama ‘The Afterparty’, al fin y al cabo. Es decir, es probable que, para cuando salga, ya hayas escuchado la mayor parte de su contenido.
El primer adelanto es sorprendente. ¿Recuerdas el single house que presentó el último disco de Tame Impala? Va más o menos por ahí. ‘Prayer’ es un anti-single, un mantra electrónico que sirve de introducción a la nueva era de Tove Styrke más que de single que escuchar en bucle.
‘Prayer’ es un crescendo de club-house de más de 5 minutos que tiene un puntito electro, un punto Jamie xx también, evidentes en sus saltarines efectos electrónicos, y algo de dance-punk gracias a su prominente punteo de bajo. La letra, que repite «puedo tenerlo, si quiero, yo lo valgo», también sirve de repetitivo leitmotiv, casi hipnótico.
Cuenta Styrke que ‘The Afterparty’ es el álbum «más ambicioso» de su carrera. Y explica así su concepto: «Siento que estamos viviendo en la fase de afterparty de nuestra época. El álbum reflexiona sobre lo que eso le hace a una persona, contado a través del lente de una afterparty real.
‘Prayer’ es «exactamente lo que su título sugiere: una oración, una afirmación». «Para mí transmite una sensación de esperanza y anticipación», añade la artista, «como el atardecer en una ciudad llena de posibilidades. Es la canción que abre el álbum y el único lugar lógico para empezar a contar esta historia».