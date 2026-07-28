Linda Perhacs, desaparecida; equipo y amigos piden ayuda

Linda Perhacs, la cantante y compositora de folk a la que conocimos por el revival de su precioso disco de 1970 ‘Parallelograms’, ha sido dada por desaparecida. Un grupo de amigos y colaboradores, entre ellos su exmánager Laurel Stearns, y artistas como Julia Holter, ha difundido un comunicado en redes para tratar de localizar a la artista de 82 años, de la que aseguran no tienen noticias desde hace ocho meses.

Perhacs vivía desde hacía ocho años en una residencia asistida del valle de San Fernando (California), pero «fue dada de alta bajo la supervisión de su tutor legal» Desde entonces, ni ella ni su responsable legal han respondido a los repetidos intentos de contacto de su entorno. Su círculo pide que cualquier persona con información sobre su paradero o estado de salud se ponga en contacto con Laurel Stearns.

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La publicación se está difundiendo rápidamente entre la comunidad musical. En los comentarios de Instagram pueden verse mensajes de artistas como Robin Pecknold, líder de Fleet Foxes, o Glasser, preguntando si hay novedades sobre el caso y ayudando a amplificar la búsqueda.

El álbum ‘Parallelograms’ (1970), único disco de Perhacs durante más de cuatro décadas, pasó desapercibido en su momento, pero terminó convirtiéndose en una obra de culto gracias a su redescubrimiento. En 2014 regresó con ‘The Soul of All Natural Things‘, producido tras ese inesperado renacimiento de su carrera. Tres años después, publicó ‘I’m a Harmony’ (2017), su tercer álbum.