Lady Gaga volverá a Brasil con un concierto gratuito en mayo

Lady Gaga dio tres conciertos en Brasil en 2012, durante la gira de ‘Born This Way’. Nunca ha vuelto desde entonces. Esto cambiará el próximo 3 de mayo, fecha en la que ha anunciado un masivo concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. Sí, justo un año después del concierto de Madonna.

«Me he estado muriendo de ganas de actuar para vosotros y se me rompió el corazón cuando tuve que cancelar hace años por estar hospitalizada», ha escrito Gaga en redes sociales, refiriéndose a la fibromialgia que sufrió en 2017 unas horas antes de su segundo concierto en el país, en el festival Rock in Rio.

«Voy a volver sintiéndome mejor que nunca y estoy trabajando muy duro para asegurarme de que nunca olvidéis este concierto. Preparaos para ‘MAYHEM’ en la playa», concluye la cantante. El concierto que dio Madonna el año pasado en el mismo sitio, como gran final del Celebration Tour, congregó aproximadamente 1,6 millones de asistentes. Se espera que Gaga consiga unos datos similares.

El concierto será retransmitido en Multishow y TV Globo, y empezará a la 1 de la madrugada en hora española. El evento marca el lanzamiento de Todo Mundo no Rio, una nueva iniciativa propulsada por Bonus Track con el objetivo de destacar el impacto del entretenimiento en Rio De Janeiro.