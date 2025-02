Lady Gaga anuncia tracklist y show en SNL

Lady Gaga ha revelado al fin el tracklist de ‘Mayhem’, el disco que publica en menos de un mes, el 7 de marzo. El álbum se abrirá con dos canciones que ya conoces: ‘Disease’ y ‘Abracadabra’. Además, se cerrará con ‘Die With a Smile’, el dúo con Bruno Mars que acaba de volver al número 1 de la lista global de Spotify, tras el paréntesis «Super Bowl».

Entre las curiosidades del álbum, hay un tema llamado ‘Zombieboy’ y otro llamado ‘LoveDrug’. El productor Gesaffelstein figura como artista invitado en ‘Killah’. Además, el teaser revela que habrá dos bonus tracks titulados ‘Kill for Love’ y ‘Can’t Stop the High’.

Por otro lado, Billboard informa de que Lady Gaga actuará en Saturday Night Live y además lo presentará el sábado 8 de marzo, es decir, un día después de la salida del álbum.

‘Abracadabra’ ha mejorado en líneas generales los resultados comerciales de ‘Disease’, mostrando que Lady Gaga podía volver a las listas en solitario. Ha llegado a ser top 2 en el Global diario de Spotify, tan solo por detrás de la propia ‘Die With a Smile’; ha sido top 3 en UK, top 4 en Alemania y se espera que en Estados Unidos suba al puesto 12 del Billboard Hot 100, aproximadamente. En España ha alcanzado el puesto 23, siendo su mejor dato en solitario, por aquí, desde que se creó la nueva lista de streaming.

1. Disease

2. Abracadabra

3. Garden of Eden

4. Perfect Celebrity

5. Vanish Into You

6. Killah ft. Gesaffelstein

7. Zombieboy

8. LoveDrug

9. How Bad Do U Want Me

10. Don’t Call Tonight

11. Shadow Of A Man

12. The Beast

13. Blade of Grass

14. Die With A Smile