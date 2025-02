Lady Gaga sube al top 5 de Spotify Global con ‘Abracadabra’

Mientras continúa instalada en el número 1 de lista global de Spotify con ‘Die with a Smile’, su dueto con Bruno Mars ganador de un Grammy, Lady Gaga da nuevos pasos en solitario, ahora con su nuevo single, el épico ‘Abracadabra‘, que sube del 8 al 5 en el global de Spotify.

‘Abracadabra’ ya había dado Gaga el mejor debut de su carrera en la tabla global de Spotify con una canción interpretada en solitario. ‘Abracadabra’ -una loca producción de Gaga, Andrew Watt y Cirkut- abría en el número 8 de la lista, marcando 4,92 millones de reproducciones en su primer día. En su segundo día, sube al 5 con 5,95 millones de streams.

- Publicidad -

En total, ‘Abracadabra’ ha dado a Gaga el segundo mejor debut de su carrera en la plataforma sueca, solo por detrás de una canción que también era suya, ‘Rain on Me‘, pero compartida con Ariana Grande: esta canción marcó 6,74 millones en su estreno y, después, se convirtió en el gran éxito de ‘Chromatica‘ (2020) en las listas oficiales.

El dato de ‘Abracadabra’ es mejor que el obtenido por ‘Disease’ el pasado mes de octubre, que abrió en el global de Spotify con 4,45 millones de reproducciones a nivel mundial, posicionándose en el puesto 12 de la lista en su primer día. El dato inicial de ‘Abracadabra’ también es mejor que el de ‘Die with a Smile’, que debutó en el puesto 10 con 4,58 millones de streams.

- Publicidad -

Por supuesto, está por ver si ‘Abracadabra’ logra el impacto comercial de ‘Die with a Smile’ o si, por el contrario, termina pasando tan desapercibido como ‘Disease’. Como mínimo, ‘Abracadabra’, con su estribillo tan clásico de Gaga, y su espectacular videoclip, parecen haber generado algo de «hype» de cara al lanzamiento del próximo álbum de Gaga, ‘Mayhem‘, el 7 de marzo.

Como curiosidad, Gaga coloca un single antiguo en el top 200 global de Spotify, ‘Poker Face’, que marca una nueva entrada en el número 200.

- Publicidad -

Mayores debuts de Lady Gaga en Spotify Global:

01.- Rain On Me: 6,74 millones

02.- Abracadabra: 4,92 millones

03.- Die With a Smile: 4,58 millones

04.- Disease: 4,45 millones

05.- Stupid Love: 4,23 millones