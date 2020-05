‘Rain on Me’ arrasa y aspira a ser nº1 directo en EE UU y Reino Unido

‘Rain on Me’, el dúo de Lady Gaga y Ariana Grande, está siendo un pelotazo comercial y ha permanecido todo el fin de semana en el número 1 de las tendencias de Youtube, sumando más de 20 millones de reproducciones durante sus primeras 24 horas.

La canción suma también 18 millones de reproducciones en Spotify en sus primeras 48 horas, tras ser número 1 directo en el global de Spotify, algo a lo que Ariana Grande está muy acostumbrada, pero no tanto Lady Gaga, que se quedó en el puesto 2 de esta lista incluso con ‘Shallow‘ y no pasó del número 6 con su single anterior, ‘Stupid Love’. La canción ha sido top 1 directo en el Spotify de Estados Unidos, Brasil y Filipinas, además de top 2 directo en Reino Unido y Canadá.

En este exitazo, como curiosidad, nuestro país es uno de los menos entusiastas con ‘Rain on Me’. Entregadísimo a la música latina y en castellano, España es uno de los países que menos ha sucumbido a los últimos lanzamientos de The Weeknd o Dua Lipa, y lo mismo está sucediendo con esta canción. De los mercados importantes, España es la que peor entrada ofrece en Spotify (#32), junto con Alemania (#38), para ‘Rain on Me’.

En todo caso, la canción está peleando por ser número 1 directo tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, algo que según las primeras previsiones, tiene opción de conseguir. Aunque en este último país no ha llegado al top 1 en Spotify, jugarán a su favor su alto número de descargas y las reproducciones de Youtube, que en UK cuenta a diferencia de lo que sucede en España.