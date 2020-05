Lady Gaga y Ariana Grande lloran las penas bailando en ‘Rain on Me’

Lady Gaga ha estrenado este viernes noche (ya la mañana del 22 de mayo en España), ‘Rain on Me’, su esperada colaboración con Ariana Grande. La canción, que llega varios meses después de ‘Stupid Love‘, ejerce de segundo single de ‘Chromatica’, el álbum que Gaga publica el próximo 29 de mayo después de que su lanzamiento haya sido pospuesto (salía en abril) por culpa de ya sabéis qué.

De cara al lanzamiento de ‘Rain on Me’, Gaga y Ariana, dos personas que han vivido lo suyo, compartían entre ellas un par de mensajes de apoyo moral en Twitter, en sintonía con el mensaje de esta composición que habla sobre de superar las adversidades. “Te quiero, Ariana. Vamos a ello. Nada va a poder con nosotras, ahora lo sabemos”, ha escrito la primera, a lo que la segunda ha contestado: “Te quiero mucho más. Nada nos podía parar antes tampoco, pero solo teníamos que darnos cuenta”.

‘Rain on Me’ es una producción de BloodPop©, que ha colaborado con Gaga a lo largo de todo el álbum, junto a Tchami (que ya colobarara en ‘Do What You Want’, Applause’, ‘SexxxLaws’…) y BURNS (Britney Spears, Little Mix, Louis Tomlinson), y se trata, como se esperaba, de un tema bailable con claros ecos del house clásico de los 80 y 90, siguiendo una tendencia que venían apuntando hits de Dua Lipa con Calvin Harris (‘One Kiss’) y Dua Lipa con Silk City (‘Electricity’). Aunque las voces de Ariana y Gaga, que también emplea una curiosa voz grave en el precoro (esos “Rain.On.Me.”) y puente, realzan el carácter R&B de la melodía. Su carácter hedonista se contrapone a una letras que habla de bañarse en lágrimas porque, a pesar de todo, eso significa que “están vivas”. El clip oficial de ‘Rain On Me’ se estrena esta tarde, a las 19:00 horas de nuestra franja horaria.

Love u @ArianaGrande let’s do this. Nothing can stop us, we know that now. 💕🧚‍♀️🧚‍♀️ — Lady Gaga (@ladygaga) May 21, 2020

i love u so much more. nothing could stop us before either, we just had to realize it ! i’m so excited ☁️ thank u🤍 i’m ready #rainonme https://t.co/NTSTvr9Sc9 — Ariana Grande (@ArianaGrande) May 21, 2020