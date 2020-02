¿Nos devuelve ‘Stupid Love’ a la Lady Gaga que queríamos… o realmente no?

Varios redactores evalúan el single de comeback de Lady Gaga.

“Reconozco que cuando vi ayer el videoclip de ‘Stupid Love’ me quedé un poco frío: casi dos meses después de su filtración, esperaba alguna sorpresa (se rumoreaban cambios en el lead single). Pero Gaga imagino que anda más centrada en el público general ajeno a la filtración, un público que tras ‘Shallow’ le va a prestar bastante más atención que cuando ‘Joanne’, y ha querido seguir con su plan. Y puede que la jugada le salga bien: hype aparte (y videoclip aparte, que vaya cuadro), ‘Stupid Love’ es mucho mejor apuesta que ‘Applause’ o que el suicidio comercial -aunque fuese temazo- de ‘Perfect Illusion’. La canción es directa y honesta con lo que propone, sin andarse con rodeos en su mezcla de la Gaga ochentera y la Gaga mamarracha, y añadiendo una producción bastante más fina. Yo digo “sí” a este comeback”. Pablo N. Tocino.

“Tanto tiempo esperando que a Lady Gaga se le pasara el arrechucho de teórica seriedad de ‘Cheek to Cheek’, ‘Joanne’ y ‘A Star Is Born’ y que volviera a su yo más loco, divertidamente mamarracho y excéntrico… pa’ esto. A ver, ‘Stupid Love’ no es un desastre, es tan pegadiza como ‘Perfect Illusion’ (aunque quizá no tanto como ‘Judas’ o ‘Applause’) y hasta diría que mola que vuelva a reivindicar el funk grueso y sucio de Justice como ya hiciera en ‘Artpop’. Pero a la vez resulta algo más básica melódicamente de lo que nos tiene acostumbrados (los delirios y piruetas de sus líneas vocales siempre habían sido su gran baza) y resulta algo anacrónica en su reminiscencia de… ¿la Kesha de ‘Animal’? Para colmo, su vídeo (otro de sus fuertes) no podía ser más hueco (tres minutos y medio bailando en el desierto liderando un parchís viviente… mira, no) y aburrido. Aunque el problema quizá no esté tanto en ella como que el pop en 2020 ha avanzado: Dua Lipa, Ariana Grande, Lizzo… triunfan con productos más frescos y elaborados que este. Así, nunca creí que diría esto pero… ¿no estáis deseando como yo que se salte etapa y vuelva a lo de ‘Million Reasons’ y ‘Shallow’?” Raúl Guillén.

“Un día Lady Gaga saca un ‘Judas’ que odias, al siguiente un ‘Do What U Want’ que amas. Un día hace una performance errática en Graham Norton, y luego se marca una de las mejores Super Bowl de la historia. Un día saca una balada con unos artificiales aplausos de fondo que casi nadie entiende, al siguiente la convierte en su mayor hit. Un día destroza ‘Shallow’ en los Grammy, al siguiente lo borda en los Oscar. Un día odias ‘Perfect Illusion’, al siguiente te das cuenta de que es lo mejor que ha hecho. Echo de menos un poco de toda esta animadversión y extremos en ‘Stupid Love’. Se trata de una mezcla entre la base de ‘Do What U Want’ apitufada, el estribillo apitufado de ‘Anywhere’ de Rita Ora y las vibraciones de ‘Physical’ de Dua Lipa, es decir, está bien, y crece mucho con las escuchas, pero nunca llega a dar mucho carrete que elogiar/criticar/debatir”. Sebas E. Alonso.

“Lady Gaga suena anticuada. Menuda sorpresa después de… ¿toda su carrera? ¿Alguien ha escuchado ‘Born this Way’? ‘Stupid Love’ al menos recupera parte del espíritu de ‘ARTPOP’ en que no parece tomarse a sí misma demasiado en serio. De ahí que Gaga haya decidido dejar de “actuar como una gilipollas” y llamar a Max Martin para que le ayude con su composición. Esta es principalmente de Gaga, pero algo clave habrá contribuido el sueco a ‘Stupid Love’ para que la canción sea el caramelito pop que es (esos nasales “look at me” parecen idea suya) y no una cosa grotesca como ‘Perfect Illusion’. Está claro que Gaga no pasa sus días permanentemente preocupada por sonar moderna y deberíamos dejar de esperar tal cosa de ella: ‘Stupid Love’ es una canción divertida sin más, con la personalidad de Gaga marcada al 100%, y a mí me vale”. Jordi Bardají.



