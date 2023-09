Taylor Swift arrasa en los VMA: actuaciones de Shakira, Doja…

Taylor Swift ha sido la gran ganadora de los MTV Video Music Awards. Exactamente como el año pasado, Swift es la artista nominada que más premios se ha llevado, en concreto nueve, entre ellos el más importante, el de Vídeo del año, por ‘Anti-Hero’. El premio a la Mejor canción pop, también por ‘Anti-Hero’, se lo entregado *N SYNC, que se han reunido para la ocasión y parece que traman algún tipo de regreso.

Aunque parece que Taylor Swift se ha llevado absolutamente todos los premios (estaba nominada en 11 categorías), ha habido otros afortunados: Shakira y Karol G se han agenciado el premio a Mejor colaboración, Ice Spice a Artista revelación, Måneskin a la Mejor canción de rock o Rema y Selena Gomez a la Mejor canción de afrobeat. Como curiosidad, ha habido un premio para Lana Del Rey, el de Mejor canción alternativa por ‘Candy Necklace’.

La otra gran protagonista de la noche ha sido Shakira, que ha recibido el MTV Vanguard Award. Shakira ha repasado su carrera con una actuación épica de 10 minutos en la que han cabido contorsiones en ‘She Wolf’, belly dancing y cuchillos en ‘Objection (Tango)’, fuego en ‘TQG’, tambores tribales y el final apoteósico de su colaboración con Bizarrap.

El escenario del Prudential Center de Newark, Nueva Jersey, ha acogido otras actuaciones destacadas en los VMA’s de este año. Doja Cat se ha comido el escenario presentando sus tres singles de 2023, ‘Attention’, ‘Paint the Town Red’ y ‘Demons’ acompañada de bailarinas «pintadas de rojo». Olivia Rodrigo ha recreado el vídeo de ‘vampire’ y ha estrenado ‘get him back’. Nicki Minaj ha cantado ‘Last Time I Saw You’ y estrenado ‘Big Difference’. Y Cardi B y Megan Thee Stallion han puesto patas arriba el escenario con ‘Bongos‘.











Por el escenario de los VMA’s también han pasado Måneskin, que han presentado su reciente single, ‘HONEY‘: Karol G, Sabrina Carpenter, el ganador del premio Global Icon Diddy, la «funk rave» de Anitta, el rock de Fall Out Boy y Demi Lovato (por separado), Peso Pluma, la colaboración de Metro Boomin con Future, A Boogie with da Hoodie, Nav y Swae Lee y el grupo surcoreano Stray Kids. La gala se ha cerrado con un homenaje al hip-hop por su 50º aniversario en el que han participado Nicki Minaj o Lil Wayne, entre otros.























Ganadores VMA’s 2023

Vídeo del año

Doja Cat – “Attention”

Miley Cyrus – “Flowers”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Artista del año

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Nicki Minaj

Shakira

Taylor Swift

Canción del año

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Steve Lacy – “Bad Habit”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Artista revelación

GloRilla

Ice Spice

Kaliii

Peso Pluma

PinkPantheress

Reneé Rapp

Mejor colaboración

David Guetta & Bebe Rexha – “I’m Good (Blue)”

Post Malone, Doja Cat – “I Like You (aHappier Song)”

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

Karol G, Shakira – “TQG”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)” – Boominati / Republic Records

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Mejor canción pop

Demi Lovato – “Swine”

Dua Lipa – “Dance the Night (From Barbie the Album)”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

P!nk – “Trustfall”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor canción de hip-hop

Diddy ft. Bryson Tiller, Ashanti, Yung Miami – “Gotta Move On”

DJ Khaled ft. Drake & Lil Baby – “Staying Alive”

GloRilla & Cardi B – “Tomorrow 2”

Lil Uzi Vert – “Just Wanna Rock”

Lil Wayne ft. Swizz Beatz & DMX

Metro Boomin ft Future – “Superhero (Heroes and Villains)”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Mejor canción de R&B

Alicia Keys ft. Lucky Daye – “Stay”

Chlöe ft. Chris Brown – “How Does It Feel”

Metro Boomin with The Weeknd, 21 Savage, and Diddy – “Creepin’ (Remix)”

SZA – “Shirt”

Toosii – “Favorite Song”

Yung Bleu & Nicki Minaj – “Love in the Way”

Mejor canción alternativa

blink-182 – “Edging”

boygenius – “the film”

Fall Out Boy – “Hold Me Like a Grudge”

Lana Del Rey ft. Jon Batiste – “Candy Necklace”

Paramore – “This Is Why”

Thirty Seconds to Mars – “Stuck”

Mejor canción de rock

Foo Fighters – “The Teacher”

Linkin Park – “Lost (Original Version)”

Red Hot Chili Peppers – “Tippa My Tongue”

Måneskin – “The Loneliest”

Metallica – “Lux Æterna”

Muse – “You Make Me Feel Like It’s Halloween”

Mejor canción latina

Anitta – “Funk Rave”

Bad Bunny – “Where She Goes”

Eslabon Armado, Peso Pluma – “Ella Baila Sola”

Karol G, Shakira – “TQG”

Rosalia – “Despechá”

Shakira – “Acróstico”

Mejor canción de k-pop

aespa – “Girls”

BLACKPINK – “Pink Venom”

Fifty Fifty – “Cupid”

Seventeen – “Super”

Stray Kids – “S-Class”

TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

Mejor canción de afrobeat

Ayra Starr – “Rush”

Burna Boy – “It’s Plenty”

Davido ft. Musa Keys – “Unavailable”

Fireboy DML & Asake – ”Bandana”

Libianca – “People”

Rema & Selena Gomez – “Calm Down”

Wizkid ft Ayra Starr– “2 Sugar”

Mejor vídeo solidario

Alicia Keys – “If I Ain’t Got You (Orchestral)”

Bad Bunny – “El Apagón – Aquí Vive Gente”

Demi Lovato – “Swine”

Dove Cameron – “Breakfast”

Imagine Dragons – “Crushed”

Maluma – “La Reina”

Actuación «Push»

August 2022: Saucy Santana – “Booty”

September 2022: Stephen Sanchez – “Until I Found You”

October 2022: JVKE – “golden hour”

November 2022: Flo Milli – “Conceited”

December 2022: Reneé Rapp – “Colorado”

January 2023: Sam Ryder – “All the Way Over”

February 2023: Armani White – “Goated”

March 2023: Fletcher – “Becky’s So Hot”

WINNER: April 2023: TOMORROW X TOGETHER – “Sugar Rush Ride”

May 2023: Ice Spice – “Princess Diana”

June 2023: FLO – “Losing You”

July 2023: Lauren Spencer Smith – “That Part”

Mejor dirección

Doja Cat – “Attention”

Drake – “Falling Back”

Kendrick Lamar – “Count Me Out”

Megan Thee Stallion – “Her”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

SZA – “Kill Bill”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor cinematografía

Adele – “I Drink Wine”

Ed Sheeran – “Eyes Closed”

Janelle Monae – “Lipstick Lover”

Kendrick Lamar – “Count Me Out”

Miley Cyrus – “Flowers”

Olivia Rodrigo – “vampire”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejores efectos visuales

Fall Out Boy – “Love From the Other Side”

Harry Styles – “Music for a Sushi Restaurant”

Melanie Martinez – “VOID”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”

Taylor Swift – “Anti-Hero”

Mejor coreografía

BLACKPINK – “Pink Venom”

Dua Lipa – “Dance the Night (From Barbie the Album)”

Jonas Brothers – “Waffle House”

Megan Thee Stallion – “Her”

Panic! At The Disco – “Middle of a Breakup”

Sam Smith, Kim Petras – “Unholy”