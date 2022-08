Taylor Swift se ha proclamado la gran ganadora de los VMA’s de 2022 al hacerse con varios premios por su vídeo de 10 minutos para la nueva versión de ‘All Too Well’. Como parte de la regrabación de todo su catálogo al haber perdido los derechos del mismo, la nueva grabación de ‘All Too Well’ para la versión de Taylor de ‘Red’ se promocionaba con un corto de 10 minutos. Aparte del Mejor Vídeo del Año, también ha ganado el Mejor Vídeo de Formato Largo o la Mejor Dirección.

Además, es la tercera vez que se hace con el premio a Vídeo del Año, tras haberlo conseguido con ‘Bad Blood’ y ‘You Need to Calm Down’, lo cual constituye un récord.

En cambio, los mejores artistas en disco, canción, etcétera han sido otros. Los galardones han estado más repartidos. Bad Bunny -que ha interpretado ‘Titi me preguntó’ en la ceremonia, con beso gay incluido- ha sido el Mejor Artista del Año, Billie Eilish ha hecho la Canción del Año por ‘Happier Than Ever‘ y Harry Styles ha entregado el Disco del Año por ‘Harry’s House‘. Rosalía ha podido arañar uno de los premios técnicos, el de Mejor Edición por ‘Saoko’.

En cuanto a actuaciones, se ha podido ver a Lizzo, Måneskin, Blackpink, J Balvin, Fergie con Jack Harlow, Anitta, una curiosa actuación de Eminem…

Muchas de ellas ya se están compartiendo en Youtube, aunque aún no es el caso del popurrí de hits de Nicki Minaj. Os dejamos con los vídeos disponibles de manera oficial y con el palmarés.

















Vídeo del año

Doja Cat – “Woman”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “Industry Baby”

Olivia Rodrigo – “brutal”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” – GANADORA

Artista del año

Bad Bunny – GANADOR

Drake

Ed Sheeran

Harry Styles

Jack Harlow

Lil Nas X

Lizzo

Canción del año

Adele – “Easy on Me”

Billie Eilish – “Happier Than Ever” – GANADORA

Doja Cat – “Woman”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “Stay”

Mejor álbum

Harry Styles – Harry’s House – GANADOR

Adele – 30

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti

Billie Eilish – Happier Than Ever

Drake – Certified Lover Boy

Mejor video de formato largo

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” – GANADORA

Billie Eilish – “Happier Than Ever: A Love Letter to Los Angeles”

Foo Fighters – “Studio 666″

Kacey Musgraves – “star-crossed”

Madonna – “Madame X”

Olivia Rodrigo – “driving home 2 u”

Mejor colaboración

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” – GANADOR

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Elton John & Dua Lipa – “Cold Heart (PNAU Remix)”

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Post Malone & The Weeknd – “One Right Now”

ROSALÍA ft. The Weeknd – “LA FAMA”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Presentación push del año

Septiembre 2021: Griff – “One Night”

Octubre 2021: Remi Wolf – “Sexy Villain”

Noviembre 2021: Nessa Barrett – “i hope ur miserable until ur dead”

Diciembre 2021: SEVENTEEN – “Rock With You” – GANADOR

Enero 2022: Mae Muller – “Better Days”

Febrero 2022: GAYLE – “abcdefu”

Marzo 2022: Sheneesa – “R U That”

Abril 2022: Omar Apollo – “Tamagotchi”

Mayo 2022: Wet Leg – “Chaise Longue”

Junio 2022: Muni Long – “Baby Boo”

Julio 2022: Doechii – “Persuasive”

Mejor presentación de metaverso

BLACKPINK The Virtual | PUBG – GANADORA

BTS | Minecraft

Charli XCX | Roblox

Justin Bieber – An Interactive Virtual Experience | Wave

Rift Tour ft. Ariana Grande | Fortnite

Twenty One Pilots Concert Experience | Roblox

Mejor vídeo alternativo

Måneskin – “I WANNA BE YOUR SLAVE” – GANADOR

Avril Lavigne ft. blackbear – “Love It When You Hate Me”

Imagine Dragons x JID – “Enemy”

Machine Gun Kelly ft. WILLOW – “emo girl”

Panic! At The Disco – “Viva Las Vengeance”

Twenty One Pilots – “Saturday”

WILLOW, Avril Lavigne ft. Travis Barker – “G R O W”

Canción del verano

Jack Harlow – “First Class” – GANADOR

Bad Bunny and Chencho Corleone – “Me Porto Bonito”

Beyoncé – “Break My Soul”

Charlie Puth (featuring Jungkook) – “Left and Right”

Doja Cat – “Vegas”

Future (featuring Drake and Tems) – “Wait for U”

Harry Styles – “Late Night Talking”

Kane Brown – “Grand”

Latto and Mariah Carey (featuring DJ Khaled) – “Big Energy (Remix)”

Lizzo – “About Damn Time”

Marshmello and Khalid – “Numb”

Nicki Minaj – “Super Freaky Girl”

Nicky Youre and dazy – “Sunroof”

Post Malone (featuring Doja Cat) – “I Like You (A Happier Song)”

Rosalía – “Bizcochito”

Steve Lacy – “Bad Habit”

Mejor artista nuevo

Baby Keem

Dove Cameron – GANADORA

GAYLE

Latto

Måneskin

Seventeen

Mejor vídeo pop

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Doja Cat – “Woman”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was” – GANADOR

Lizzo – “About Damn Time”

Olivia Rodrigo – “traitor”

Mejor vídeo hip-hop

Eminem & Snoop Dogg – “From The D 2 The LBC”

Future ft. Drake, Tems – “WAIT FOR U”

Kendrick Lamar – “N95″

Latto – “Big Energy”

Nicki Minaj ft. Lil Baby – “Do We Have A Problem?” – GANADORA

Pusha T – “Diet Coke”

Mejor vídeo rock

Foo Fighters – “Love Dies Young”

Jack White – “Taking Me Back”

Muse – “Won’t Stand Down”

Red Hot Chili Peppers – “Black Summer” – GANADOR

Shinedown – “Planet Zero”

Three Days Grace – “So Called Life”

Mejor vídeo latino

Anitta – “Envolver” – GANADORA

Bad Bunny – “Tití Me Preguntó”

Becky G X KAROL G – “MAMIII”

Daddy Yankee – “REMIX”

Farruko – “Pepas”

J Balvin & Skrillex – “In Da Getto”

Mejor vídeo R&B

Alicia Keys – “City of Gods (Part II)”

Chlöe – “Have Mercy”

H.E.R. – “For Anyone”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Summer Walker, SZA & Cardi B – “No Love (Extended Version)”

The Weeknd – “Out Of Time” – GANADOR

Mejor vídeo K-pop

BTS – “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)”

ITZY – “LOCO”

LISA – “LALISA” – GANADORA

SEVENTEEN – “HOT”

Stray Kids – “MANIAC”

TWICE – “The Feels”

Vídeo por el bien

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5″

Latto – “P*ssy”

Lizzo – “About Damn Time” – GANADORA

Rina Sawayama – “This Hell”

Stromae – “Fils de joie”

Mejor fotografía

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Camila Cabello ft. Ed Sheeran – “Bam Bam”

Harry Styles – “As It Was” – GANADOR

Kendrick Lamar – “N95″

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

Mejor dirección

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Ed Sheeran – “Shivers”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)” – GANADORA

Mejor dirección de arte

Adele – “Oh My God”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Drake ft. Future & Young Thug – “Way 2 Sexy”

Kacey Musgraves – “simple times”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” – GANADOR

Megan Thee Stallion ft. Dua Lipa – “Sweetest Pie”

Mejores efectos visuales

Billie Eilish – “Happier Than Ever”

Coldplay X BTS – “My Universe”

Kendrick Lamar – “The Heart Part 5″

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY” – GANADOR

Megan Thee Stallion & Dua Lipa – “Sweetest Pie”

The Kid LAROI & Justin Bieber – “STAY”

Mejor coreografía

BTS – “Permission to Dance”

Doja Cat – “Woman” – GANADORA

FKA twigs ft. The Weeknd – “Tears In The Club”

Harry Styles – “As It Was”

Lil Nas X, Jack Harlow – “INDUSTRY BABY”

Normani ft. Cardi B – “Wild Side”

Mejor edición

Baby Keem & Kendrick Lamar – “family ties”

Doja Cat – “Get Into It (Yuh)”

Olivia Rodrigo – “brutal”

ROSALÍA – “SAOKO” – GANADORA

Taylor Swift – “All Too Well (10 Minute Version) (Taylor’s Version)”

The Weeknd – “Take My Breath”

Grupo del año

Blackpink

BTS – GANADOR

City Girls

Foo Fighters

Imagine Dragons

Måneskin

Red Hot Chili Peppers

Silk Sonic