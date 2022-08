Tras 121 singles, Nicki Minaj publica recopilatorio sorpresa

Coincidiendo con su participación en los VMA’s de esta noche, los cuales va a co-presentar (también van a darle el premio Video Vanguard), Nicki Minaj publica recopilatorio de hits. Incluye su número 1 en Estados Unidos ‘Super Freaky Girl’, que de hecho encabeza el tracklist.

Aunque no hay espacio para los 121 singles que ha editado según la Wikipedia (nosotros dejamos de contar en el 88º videoclip), ‘Queen Radio Volume 1’ incluye algunos de los mayores hits en streaming de la historia de Nicki Minaj. Entre ellos están ‘Anaconda’, ‘Super bass’, ‘Starships’ o ‘Moment 4 Life’, por lo que parece llamado a durar para siempre en las listas del Billboard 200. De momento, se espera que sus streamings durante la primera semana equivalgan a 30.000 copias.

01 Super Freaky Girl

02 Roman’s Revenge

03 Did It On’em

04 Beez In The Trap

05 Chun-Li

06 Do We Have A Problem?

07 We Go Up

08 High School

09 Moment 4 Life

10 Truffle Butter

11 Itty Bitty Piggy

12 Barbie Dreams

13 Anaconda

14 Super Bass

15 Starships

16 Pound The Alarm

17 Your Love

18 Right Thru Me

19 Bed

20 Favorite

21 Save Me

22 Fly

23 Seeing Green

24 Hard White

25 Bussin

26 Lookin Ass

27 Catch Me

28 Girls Fall Like Dominoes



