Parte de la redacción evalúa ‘Super Freaky Girl’, el nuevo single de Nicki Minaj.

«Nicki Minaj está consiguiendo un ¿inesperado? éxito en Estados Unidos con ‘Super Freaky Girl’. Un éxito complicado, al estar producido por Dr. Luke, y también un éxito facilón, al fusilar sin complejo alguno el ‘Super Freak’ de Rick James. Es, a todas luces, un intento de repetir el éxito de ‘Anaconda‘. No es igual de espectacular, pero, con ‘Super Freaky Girl, Nicki sí entrega su canción más divertida en mucho tiempo. Divertida en el flow medio apático, medio irónico, con frases arrastradas, que escoge. Divertido, también, porque su flow vuelve a subirte en una montaña rusa a toda velocidad en frases como «Keep these bitches on they toes like Manolo / be on the lookout when I come through, BOLO». Además, el tema revive con mucha gracia el trillado sample de ‘Super Freak’, hasta que Nicki se lo apropia por completo. En definitiva, Nicki en su mejor versión». Jordi Bardají

«Nicki Minaj lleva un tiempo perdida, y casi que sin un gran éxito en solitario desde la época de ‘Queen’. Puede que su segundo single de 2022 producido por Dr. Luke, ‘Super Freaky Girl’, sea el encargado de cambiar esa racha, pero desde luego no será por estar ella especialmente inspirada. Sí, la canción es un poco hermana de ‘Anaconda’… pero igual que la hermanastra fea de Cenicienta. Parece que Nicki pensó “bueno, no puedo ser tan descarada de sacar algo tan parecido a ‘Anaconda’… ¿qué puedo hacer?”, la respuesta fue “ah si, copiar OTRA canción”, y de ahí el sample de ‘Super Freak’ (el pobre Rick James ya estaba acostumbrado a estas cosas). ¿Simpático? Sí. ¿Trying too hard? También». Pablo Tocino

