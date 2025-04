RFTW: Bon Iver, SVSTO, Aminé, Jimena Amarillo…

Hoy 11 de abril se publican nuevos álbumes de Bon Iver, SVSTO, OK Go, The Mars Volta, Mamalarky, un directo de Röyksopp o el disco póstumo de Nell Smith, además de los epés de Alba Morena o BB trickz.

A pesar de la brevedad de lanzamientos en formato álbum, la cosecha de singles es abundante con nuevos temas de MARINA, Guitarricadelafuente sampleando a Gino Paoli, Pabllo Vittar con Nathy Peluso, Garbage, La La Love You, Animé, Jimena Amarillo o Sugababes.

Un puñado de artistas ha empezado a presentar sus próximos álbumes. Es el caso de Lana Del Rey, que publica al fin ‘Henry, Come On‘ tras adelantarla hace un tiempo; Pulp, que han anunciado su primer disco en 24 años; Stereolab, que han anunciado su primer disco en 15 años, o Arcade Fire, que han anunciado su primer disco en 3 años. Además, Turnstile han sorprendido con su comeback y por supuesto hoy es el día que se publica el primer single de Leire Martínez.

Otros temas ponen dientes largos por los discos que se avecinan, como los de Lido Pimienta, Smerz, EZEZEZ, yeule, Matthew Herbert o Suzanne Vega.

Como de costumbre, recomendamos el trabajo artistas que pueden dar de qué hablar en el futuro. Es el caso de JVEL, Gala i Ovidio (el dúo de Refree con AIDA de Tanxugueiras) o Escandaloso Xpósito. La playlist de «Ready for the Weekend», seguida por más de 6.670 suscritos, está disponible en Spotify.