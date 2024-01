Lana Del Rey comparte un fragmento de ‘Henry, Come On’

Lana Del Rey no puede parar de crear y ha compartido una canción nueva. O, al menos, un fragmento de ella, pues apenas 48 segundos pueden escucharse de la acústica ‘Henry, Come On’.

En ‘Henry, Come On’, Lana canta de manera aletargada acompañada de una guitarra acústica. El sujeto de su canción es un tal Henry al que Lana trata de consolar: «¿De verdad pensabas que me enfadaría contigo, si no has hecho nada malo?».

- Publicidad -

La única información oficial que se conoce de ‘Henry, Come On’ es que su productor es Luke Laird, conocido en Estados Unidos por su vinculación al mundo del country y por haber producido éxitos de Carrie Underwood, Blake Shelton o Little Big Town. Laird se describe a sí mismo como «seguidor de Jesucristo». Lana y la religión, unidos una vez más.

Por otro lado, Lana ha subido un story en el que advierte de que «las cosas van a ser muy locas durante mucho tiempo». No parece referirse a su confirmación en Coachella, pues la publicación muestra, curiosamente, un producto de SKIMS, la marca de Kim Kardashian.

- Publicidad -

‘Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd‘, el último disco de Lana Del Rey, es uno de los mejores de 2023, y aspira a ganar varios Grammys en la próxima edición de los premios, la número 66, que se celebra el 5 de febrero.