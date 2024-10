Scissor Sisters se reúnen sin Ana Matronic

Durante los últimos días, unas tijeras con tacones, es decir, el logo de Scissor Sisters, había aparecido en algunos puntos de Reino Unido. El grupo reconocía en redes que algo se anunciaría hoy y así ha sido.

El grupo americano, que sobre todo triunfó en Reino Unido dado su carácter disco y popero, se reúne tras una década para una decena de conciertos que tendrán lugar en Reino Unido, más uno en Irlanda. Se especifica que tocarán su debut entero, y los «greatest hits». La decepción es que tal reunión no incluirá a su co-líder femenina, Ana Matronic. Claramente en su teaser se puede leer que el concierto será de Jake Shears, Babydaddy y Del Marquis. Eso sí, la telonera será Alison Goldfrapp.

Scissor Sisters arrasaron con su debut en 2004, en nuestro país visitando festivales como Primavera Sound y el FIB. Allí estaban su icónica versión de Pink Floyd y hits como ‘Filthy/Gorgeous’, ‘Take Your Mama’ o ‘Laura’. Lograron hacer de su segundo álbum un disco exitoso gracias al pelotazo de ‘I Don’t Feel Like Dancing’, pero las cosas empezaron a complicárseles a partir del tercero, cada vez más adentrados en la EDM de los 2010, lo que no les sentó muy bien. Cuando viralizaron tímidamente la divertida ‘Let’s Have a Kiki’ -de su último álbum hasta ahora, ‘Magic Hour‘- ya estaban centrados en su audiencia LGTB+, cuando en principio fueron un grupo generalista.

For the first time in over a decade, we will come together again, live next May across the UK & IRE. Sign up for the exclusive pre-sale https://t.co/vC1Ie40u7N – which then commences at 10am 6th Nov. General sale starts at 10am 8th Nov. See you very soon. Jake, Babydaddy, Del ✂️ pic.twitter.com/Z450R2E7aq

— Scissor Sisters (@scissorsisters) October 31, 2024