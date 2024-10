‘Lasso’ ya no es el disco country de Lana del Rey

Lana del Rey cada vez está menos entusiasmada con el sabor country de ‘Lasso’. Tanto, que en una nueva entrevista con Vogue Italia ha revelado que ha necesitado una pausa en su proceso creativo.

Aunque hace poco reveló que habría dos singles más del disco antes de terminar 2024, esto ya no está tan claro. De momento, podemos disfrutar de su colaboración con Quavo en ‘Tough’, siendo esta una mezcla de country y trap. En la entrevista, Lana cuenta que el disco podría acabar hasta con otro nombre.

- Publicidad -

Esta revela que no se sentía demasiado unida al álbum: «Tenía un estilo narrativo demasiado americano. Lo dejé en espera porque no me reconocía en él. Al principio, el sello y yo estábamos entusiasmados porque la energía de la música debía reflejar mi nueva vida. Ahora, no estoy tan segura», comenta.

Sobre el nuevo camino que podría seguir ‘Lasso’, Lana ya tiene algo pensado: «Podría convertirlo en algo más gótico sureño, como debía ser desde el principio, y menos country», asegura.

- Publicidad -

La autora de ‘Did you know…’ también cuenta que se siente desconectada al escuchar canciones como ‘Ride’ o ‘Video Games’: «Estoy entrando en una nueva era. También pasó con ‘Chemtrails’ y ‘Blue Banisters’. Tiene mucho que ver con vivir en Oklahoma y sentirse diferente. Mis ojos han visto espacios abiertos, he sentido el viento y ese es el tipo de energía de la que quiero hablar ahora», concluye.